Мировые центробанки начинают избавляться от евро

Центробанки мира сокращают долю евро в своих валютных резервах, опасаясь дальнейшего снижения стоимости единой европейской валюты в связи с проведением "количественного смягчения" (QE) Европейским Центробанком и проблем с госдолгом Греции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Росбалт".
По данным МВФ, доля евро в резервах центробанков мира снижалась на протяжении всех 4 кварталов минувшего года. На конец 2014 года этот показатель составлял 22,2% по сравнению с 22,6% по итогам III квартала. Максимальное значение показателя (28%) было зафиксировано в 2009 году, сообщает "Интерфакс".
"Евро резко теряет позиции в качестве резервной валюты. Инвестиции в европейскую валюту останутся невыгодными до окончания QE. Проблема состоит в том, что не видно дна курса евро, в то время как центробанки продолжают сокращать свои запасы этой валюты", – указал аналитик Societe Generale Даниэль Фермон.
Программа выкупа гособлигаций стран еврозоны на сумму 60 млрд евро в месяц, стартовавшая в марте, предположительно продлится до сентября следующего года.
Трудные переговоры по греческому госдолгу, которые теоретически могут закончиться выходом страны из зоны евро, также не добавляют оптимизма инвесторам, отмечают эксперты.
По данным МВФ, доля евро в резервах центробанков мира снижалась на протяжении всех 4 кварталов минувшего года. На конец 2014 года этот показатель составлял 22,2% по сравнению с 22,6% по итогам III квартала. Максимальное значение показателя (28%) было зафиксировано в 2009 году, сообщает "Интерфакс".
"Евро резко теряет позиции в качестве резервной валюты. Инвестиции в европейскую валюту останутся невыгодными до окончания QE. Проблема состоит в том, что не видно дна курса евро, в то время как центробанки продолжают сокращать свои запасы этой валюты", – указал аналитик Societe Generale Даниэль Фермон.
Программа выкупа гособлигаций стран еврозоны на сумму 60 млрд евро в месяц, стартовавшая в марте, предположительно продлится до сентября следующего года.
Трудные переговоры по греческому госдолгу, которые теоретически могут закончиться выходом страны из зоны евро, также не добавляют оптимизма инвесторам, отмечают эксперты.