Мировые центробанки начинают избавляться от евро

В мире
Центробанки мира сокращают долю евро в своих валютных резервах, опасаясь дальнейшего снижения стоимости единой европейской валюты в связи с проведением "количественного смягчения" (QE) Европейским Центробанком и проблем с госдолгом Греции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Росбалт".

По данным МВФ, доля евро в резервах центробанков мира снижалась на протяжении всех 4 кварталов минувшего года. На конец 2014 года этот показатель составлял 22,2% по сравнению с 22,6% по итогам III квартала. Максимальное значение показателя (28%) было зафиксировано в 2009 году, сообщает "Интерфакс".

"Евро резко теряет позиции в качестве резервной валюты. Инвестиции в европейскую валюту останутся невыгодными до окончания QE. Проблема состоит в том, что не видно дна курса евро, в то время как центробанки продолжают сокращать свои запасы этой валюты", – указал аналитик Societe Generale Даниэль Фермон.

Программа выкупа гособлигаций стран еврозоны на сумму 60 млрд евро в месяц, стартовавшая в марте, предположительно продлится до сентября следующего года.

Трудные переговоры по греческому госдолгу, которые теоретически могут закончиться выходом страны из зоны евро, также не добавляют оптимизма инвесторам, отмечают эксперты.

