Мировые цены на нефть снова стремительно снижаются
Марат Манаспаев
Мировые цены на нефть продолжили падение на фоне переизбытка предложения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.
Согласно данным торгов, по состоянию на 15:30 мск цена на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустилась до отметки в $58,95 за баррель.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 2,26% и составила $49,66 за баррель.
Ранее стало известно, что Оман намерен увеличить объем нефтедобычи в условиях переизбытка на рынке. Замминистра нефтегазовой промышленности страны Салим аль Ауфи заявил, что в текущем году объем добычи "черного золота" будет увеличен до 980 тыс. баррелей ежесуточно, что на 4% больше по сравнению с показателем 2013 года.