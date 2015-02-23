В мире
Мировые цены на нефть снова стремительно снижаются
Марат Манаспаев
Мировые цены на нефть продолжили падение на фоне переизбытка предложения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.
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Согласно данным торгов, по состоянию на 15:30 мск цена на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустилась до отметки в $58,95 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 2,26% и составила $49,66 за баррель.

Ранее стало известно, что Оман намерен увеличить объем нефтедобычи в условиях переизбытка на рынке. Замминистра нефтегазовой промышленности страны Салим аль Ауфи заявил, что в текущем году объем добычи "черного золота" будет увеличен до 980 тыс. баррелей ежесуточно, что на 4% больше по сравнению с показателем 2013 года.

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