Мировые цены на нефть снова стремительно снижаются

Согласно данным торгов, по состоянию на 15:30 мск цена на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустилась до отметки в $58,95 за баррель.Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 2,26% и составила $49,66 за баррель.Ранее стало известно, что Оман намерен увеличить объем нефтедобычи в условиях переизбытка на рынке. Замминистра нефтегазовой промышленности страны Салим аль Ауфи заявил, что в текущем году объем добычи "черного золота" будет увеличен до 980 тыс. баррелей ежесуточно, что на 4% больше по сравнению с показателем 2013 года.