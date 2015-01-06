Мировые цены на нефть упали на пять процентов

По данным Bloomberg
, по итогам торгов на Лондонской бирже стоимость февральских фьючерсов на марку Brent снизилась на 4,71% до $53,14 за баррель, передает Лента.ру.
На Нью-йоркской товарной бирже цены на нефть WTI также упали почти на 5%, к 20.05 мск ее стоимость составляла $50,14 за баррель (минус 4,84%). Как отмечают эксперты, до столь низких отметок цены на черное золото в Европе и США не опускались на протяжении последних пяти с лишним лет.
Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане (Bijan Namdar Zangeneh) 5 января высказал предположение, согласно которому в ближайшие месяцы цена барреля нефти будет колебаться в пределах $70–90, сообщает информационная служба SHANA.
Рекордное снижение цен на углеводороды, которое наблюдается на рынках с конца прошлого года, связывается с информацией об открытии новых нефтяных месторождений в США. Участники рынка фьючерсов ожидают дополнительных поступлений нефти из этих месторождений, а также из скважин в Мексиканском заливе. Эксперты ожидают, что предложение нефти в 2015 году будет превышать спрос на нее.