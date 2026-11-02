Мировые запасы дизеля упали до минимума за 35 лет

Энергетика,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Запасы дизельного топлива на отдельных мировых рынках сократились до минимальных за последние 35 лет на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Об этом 2 ноября заявил глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер на международной конференции ADIPEC 2026.

«С момента коллапса Ормузского пролива (...) запасы дизельного топлива на некоторых рынках находятся на 35-летнем минимуме для текущего сезона», — сообщил он, запись доступна на YouTube-канале DWS News.

По словам руководителя ADNOC, нарушение судоходства через Ормузский пролив также привело к нехватке сжиженного природного газа на других рынках. Кроме того, перебои с поставками энергоресурсов вынудили участников рынка активно использовать накопленные нефтяные резервы.

Аль-Джабер уточнил, что с момента возникновения проблем с транспортировкой через пролив мировые запасы нефти сократились почти на 1 млрд баррелей. Одновременно значительно увеличились расходы на перевозку сырья.

Как отметил глава компании, до начала конфликта с Ираном логистические затраты составляли около 5% от стоимости барреля нефти. После нарушения судоходства этот показатель вырос до 30%.

Телеканал Euronews 30 октября обратил внимание, что одиннадцать стран Европейского союза на фоне затянувшегося кризиса на Ближнем Востоке обязались высвободить 20,5 млн баррелей дизельного топлива из стратегических резервов к концу января 2027 года. При этом аналитики считают, что принятые меры будут носить временный характер и не помогут компенсировать перебои в работе нефтеперерабатывающих мощностей или в международных цепочках поставок.

#топливо #мир #дизель #Ормуз

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