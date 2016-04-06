​Мировых лидеров приглашают в Стамбул

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По материалам из открытых интернет-источников подготовил Дмитрий НОРКИН, фото АФП

Генеральный секретарь ООН призвал мировых лидеров принять участие в предстоящем Международном гуманитарном саммите в Турции 23–24 мая, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что «мы не можем подвести многие миллионы мужчин, женщин и детей, которые крайне нуждаются в нас». «Это послание, которое я прошу вас передать в столицы: присутствовать в Стамбуле на самом высоком уровне и продемонстрировать лидерство в отношении огромных вызовов XXI века», – заявил он.

Самовредительство

Если страна покинет ряды Евросоюза, это станет «ненужным прыжком в неизвестность», последствия которого сильно ударят по национальной экономике, уверен премьер-министр Великобритании.

Глава кабмина Дэвид Кэмерон считает такой сценарий «актом экономического и политического самовредительства», который нанесет серьезный удар по британским авиакомпаниям, автопроизводителям и финансовым компаниям, пишет газета Telegraph. «Я считаю, что это было бы неуместно и безрассудно – некий акт экономического и политического самовредитель­ства», – заявляет он.

Развернули «Патриоты»

Министр обороны Японии предупредил о возможности нового ядерного испытания в КНДР. В связи с этим в центре Токио развернуты установки ПРО «Патриот», а в море выдвинуты боевые корабли с системами перехвата воздушных целей AEGIS.

«Северная Корея, – сказал министр Гэн Накатани на пресс-конференции в Токио, – в последнее время крайне резко реагирует на давление со стороны мирового сообщества, на проходящие сейчас американо-южнокорейские военные учения. В этих условиях мы не можем исключать вероятности новых провокационных действий со стороны Севера».

Из Южной Америки в Юго-Восточную Азию

На территории Вьетнама выявлены первые случаи заражения вирусом Зика. Об этом вчера на пресс-конференции в Ханое сообщил заместитель министра здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Тхань Лонг.

По его словам, наличие вируса официально подтверждено у двух женщин. 26 марта типичные признаки заболевания обнаружились у 64-летней жительницы центрального вьетнамского города Нячанга, а через несколько дней – 31 марта – похожие симптомы были зафиксированы у 33-летней жительницы южного мегаполиса – Хошимина. Проведенные анализы в Институте Пастера в Хошимине подтвердили, что заболевшие заразились вирусом Зика. В настоящее время состояние женщин стабильное, их здоровью ничего не угрожает, сообщил замглавы Минздрава СРВ.

Дышать опасно

В середине марта в районе Мехико впервые за 14 лет была объявлена экологическая тревога из-за значительного превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

Концентрация тропосферного озона в воздухе мексиканской столицы вчера вновь превысила предельно допустимые нормы. Как сообщила комиссия по окружающей среде мегаполиса, в районе Бенито Хуарес уровень загрязнения достиг отметки в 155 баллов по шкале от 0 до 200. Тропосферный озон представляет угрозу здоровью человека и может повреждать растения. Жителям Мехико и пригородов, в особенности тем, кто страдает легочными или сердечно-сосудистыми заболеваниями, было рекомендовано соблюдать повышенные меры предосторожности и свести к минимуму пребывание под открытым небом. Примечательно, что экологическая обстановка резко ухудшилась всего за несколько часов до вступления в силу новых ограничений на использование автомобильного транспорта, цель которых – сделать воздух одной из крупнейших городских агломераций мира более чистым.

Защитите мужчин!

Ученые доказали, что гормональная терапия не только не приводит к обострениям сердечных заболеваний, но и помогает их избежать.

Гормональная терапия не только нормализует уровень тестостерона у пожилых мужчин, но и снижает риск инсульта и инфаркта, выяснили ученые из медицинского центра Института сердца в Солт-Лейк-Сити (США). Об этом сообщается на сайте сети медучреждений, в которых проводился эксперимент. Результаты многолетнего исследования показали, что пациенты, получающие заместительную гормональную терапию, на 80% реже страдают от «серьезных нежелательных явлений». К числу таких явлений относятся инфаркт миокарда и инсульт.

Исследовательская группа проследила за состоянием здоровья 755 пациентов. Участниками эксперимента были мужчины в возрасте от 58 до 78 лет, у всех ранее была обнаружена ишемическая болезнь сердца.

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