Миржана Сатканова назначили акимом Уральска

Во главе города Уральск встал новый аким, сообщает Kazpravda.kz.

"По согласованию с Администрацией Президента и городским маслихатом, в соответствии с принципами меритократии на должность акима города Уральск назначен Сатканов Миржан Мунайдарович", - говорится в информации городского акимата.

Миржан Сатканов родился 13 мая 1977 года. Окончил университет имени Докуз Еулул в Турции по специальности «Экономист».

Трудовой путь начал с ведущего специалиста отдела финансов Уральска. В разные годы занимал должности главного специалиста, начальника отдела, замначальника, а позже и руководителя управления предпринимательства и промышленности ЗКО.

В течение года возглавлял управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО. Затем был назначен заместителем акима области.

С сентября 2019 года возглавлял Бурлинский район.