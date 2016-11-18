​Мишенью стала школа

рисунок Николая Веревочкина

По поводу «юмора» – предположение не совсем верное. Как рассказали журналистам в отделе образования Павлодара, когда фотография в первый раз появилась в социальных сетях с привязкой к павлодарской школе, было проведено расследование. Оно показало, что ребенок «потерялся» еще три года назад в Уфе, а затем его нашли живым и невредимым. Но все это время школьника периодически ищут посредством Интернета в разных регионах России и Казахстана.

Как выяснилось далее, номер, который указывается в сообщении, зарегист­рирован в Дагестане и звонок на него платный: с желающих поинтересоваться судьбой мальчика автоматически снимают деньги.