Свежий выпуск Мишки-малышки Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Для зоосада это событие: последний раз медвежата рождались здесь 36 лет назад. Вдвойне радостно то, что малыши – самец и самочка – появились на свет у белокоготных медведей – редкого, занесенного в Красную книгу подвида бурого медведя. Такой долгожданный подарок преподнесла молодая пара косолапых по кличке Герда и Курманбек. В Алматинский зоопарк они попали в 2012 году из зоопитомника Кыргызстана.

Пополнение в их семье произошло 7 января, но о рождении медвежат работники зоопарка сообщили журналистам лишь на днях, когда детеныши достаточно окрепли. С наступлением весны их выпустили в общий вольер, так что маленькими мишутками любуются теперь все посетители зоосада.

– Как и все малыши, они очень любознательны и подвижны, – рассказал пресс-секретарь зоопарка Михаил Сорокоумов. – Один медвежонок уже успел упасть в бассейн. Мама его тут же достала и слегка отшлепала лапой.

Теперь в алматинском зоосаде живут один белый, два гималайских и шесть бурых медведей, в том числе и детеныши. От всех остальных косолапых белокоготный медведь отличается светлой окраской и длинными светлыми, почти белыми когтями на передних лапах. Численность в природе этого редкого хищника продолжает снижаться из-за вырубки лесов и хозяйственного освоения мест его обитания.



