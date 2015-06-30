Обладательница титула "Мисс Алматы-2015" сможет принять участие в конкурсе "Мисс Вселенная", передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Дирекция приняла решение, что новая официальная красавица Алматы представит нашу страну на "Мисс Вселенная" – одном из самых престижных конкурсов красоты в мире, – сообщил на пресс-конференции директор конкурса Совет Сеитов. – На звание "Мисс Алматы" могут претендовать алматинки от 16 до 27 лет. Очередной городской конкурс красавиц пройдет в несколько этапов, и кастинг уже начался.
За несколько дней до его начала заявки на участие подали около 40 девушек. Всего ожидается участие более 200 претенденток. Из них отберут 25 соискательниц на корону. В течение двух месяцев, помимо репетиций, конкурсантки будут принимать участие в различных культурных и благотворительных акциях.
Финал "Мисс Алматы-2015" пройдет в сентябре в рамках празднования Дня города. Ведущей шоу выбрана "Мисс Казахстан-2014" Регина Вандышева. Первая красавица страны готовится к участию в конкурсе "Мисс Мира", который состоится в декабре нынешнего года в Китае.