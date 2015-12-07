Мисс Астана-2015: Каждая из 29 участниц конкурса – мои конкурентки

– Камила, расскажите, как проводите свой досуг, какую предпочитаете музыку?
– Я слушаю разную музыку: и лиричную, и клубную, в свободное время занимаюсь в фитнес-клубе для поддержания своей фигуры. Не скажу, что эти занятия мне очень необходимы, просто это мне нравится (йога, пилатес, стрейч). – А как насчет почитать?
– Читаю редко, в основном по рекомендациям подруг. Последняя мною прочитанная книга – "Портрет Дориана Грея". Это было 2 месяца назад, до участия в конкурсе "Мисс Астана".– Раз мы затронули тему спорта, как много времени уделяете занятиям в зале?
– В неделю 3 раза я занимаюсь фитнесом и хожу в бассейн.– Может быть, у вас есть ряд рекомендаций для поддержания себя в отличной форме?
– В первую очередь я говорю спасибо родителям за свои гены, за рост и фигуру. Всем я порекомендовала бы соблюдать правильный режим питания. Не переедать – мой главный совет. Кушать часто, но малыми порциями. – Если вспомнить сегодняшний день, из чего состоял ваш рацион?
– На завтрак я, как правило, ничего не ем. Выпиваю два стакана воды и все. На обед были макароны с курицей и морковный салат. Могу позволить себе и тортики, и газированные напитки. Жестких запретов нет, но я знаю меру. – А из каких процедур состоит уход за кожей?
– Кожа у меня не проблемная, два раза в месяц я посещаю косметолога, для питания, делаю поддерживающие процедуры против сухости, в преддверии зимних холодов – это нужные процедуры.– Камила, какое количество кастингов вам довелось пройти?
– Кастинг на "Мисс Астана-2015" стал третьим. В 2012 году я прошла в кастинге конкурса "Мисс туризм мира", мне позвонил мой директор и предложил принять участие. Конкурс проходил в Китае, мы отправили мои фото, и организаторы выбрали именно меня. В КНР участвовали 78 стран, и мне достался титул "Мисс бикини мира". – Что бы вы порекомендовали тем девушкам, которые только собираются на конкурсы такого образца? Чем участие в них полезно и где в дальнейшем может пригодиться в жизни? Ведь что ни день, так у нас новая "мисс".
– Я с вами согласна, конкурсы проходят часто. Чего-то серьезного в них нет. Но любой конкурс – своего рода развитие. Участие в конкурсах красоты – это хорошая школа. Именно здесь можно научиться правильной походке, умению подать себя, держать осанку, что пригодится уж точно каждой. – Расскажите о подготовке к главному конкурсу красоты "Мисс Казахстан-2015", с какими трудностями столкнулись и как оцениваете свои шансы на победу?
– В конкурсе участвуют 30 девушек из всех областей нашей страны. Обладательницы титула "мисс" и "вице-мисс", из Астаны и Алматы участвуют все "вице-мисс". Подготовка идет полным ходом, каждый день у нас мероприятия разного рода. Сейчас конкурс занимает все мое время. Что касается конкуренции, то она будет жесткой. Девушки все очень красивые, стройные и достойные.– А можете назвать главную конкурентку?
– Девушки все хороши (улыбается), могу сказать, что все 29 девушек – мои конкурентки.– А что можете сказать о жюри? По каким основным критериям идет выбор самой-самой?
– Быть в числе жюри очень сложно. И выбрать из тридцати лучшую непросто. У кого-то улыбка, у кого-то походка, а у кого – статность. Но думаю, что всегда есть та, которая выделяется на фоне всех остальных, та, в которой сочетаются все качества. Вот именно ее и награждают короной.– Что касается социальных сетей, много ли времени вы им уделяете?
– Не скрою, социальные сети забирают немало времени, чаще всего я нахожусь в Инстаграм. Там я общаюсь, делюсь чем-то своим.– С момента, как вы стали "Мисс Астана-2015", много ли заявок поступило о дружбе и прибавилось ли количество подписчиков?
– До начала конкурса у меня был закрытый аккаунт и было порядка 700 подписчиков, я добавляла не всех, только знакомых. После конкурса пришлось открыть аккаунт, и сейчас у меня свыше 1 700 подписчиков. – Часто ли вы мечтаете? И чего бы хотелось добиться в качестве модели?
– Сейчас на мечты не так много времени, но бывает. Что касается модельной карьеры, то это – не мечта, а скорее хобби, увлечение и возможность заработать. Мечтаю я о семье, о детях. – Камила, как много зарабатывают казахстанские модели?
– Немного, для жизни этого не хватает, не говоря уже о шикарной жизни. – Если так, то чем манит девушек модельный бизнес?
– Это интересно – участие в показах, надевать модную одежду. Но это быстро надоедает.– Что для вас счастье?
– Счастье для меня заключается в элементарных вещах, которые мы часто не замечаем. Когда близкие и любимые рядом, никто не болеет. Я могу сказать, что я счастливый человек.– Ваше пожелание читателям Kazpravda.kz.
– В первую очередь я желаю процветания и всего хорошего. Много читателей. Будьте на позитиве и побольше правдивых и хороших новостей!
Первую часть видеоинтервью смотрите здесь
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