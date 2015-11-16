"Мисс Казахстан" станет обладательницей традиционного казахского приданого
Подготовка к конкурсу "Мисс Казахстан" – в самом разгаре. Уже 10 декабря в столичном Дворце Мира и Согласия жюри и зрители выберут самую красивую девушку Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов мероприятия.
"Стоит отметить, что в 2015 году учрежден денежный приз для победительницы в размере пяти млн тенге. Кроме денежного приза, победительница станет обладательницей традиционного казахского этноприданого, созданного золотыми руками мастериц Дома авторского дизайна "Алтын Орда", – говорится в пресс-релизе.
В коллекцию входят комплект "Махаббат корпе", сундуки, подушки "Поющие узоры", подушки (жастыктар), ручной работы, а также традиционный дастархан. Все это создает известный казахстанский этнодизайнер, кавалер ордена Почета Ырза Турсынзада.
В целом, организаторы отмечают, конкурс пройдет под девизом I LOVE ASTANA! Коллекция костюмов для участниц создана отечественными дизайнерами – это платья с принтами столичных зданий, монументов, которые будут олицетворять красоту Астаны.
Проведут мероприятие телеведущая Динара Сатжан и актер Тауекел Мусилим.
Главным режиссером-постановщиком стал известный актер, продюсер Максим Акбаров.
Гостями шоу станут лауреаты международных конкурсов – группа Rin'go и участники российского шоу "Главная сцена" – The Jigits.
Победитель конкурса "Славянский базар-2015" Димаш Кудайбергенов и лауреат конкурса "Новая волна 2015" певица Адеми представят свои номера, которые принесли им победу на международной арене. Исполнительница Адеми также споет композицию "Кустар", которую специально для нее написал Ренат Гайсин.
20 ноября все титулованные участницы прибудут в столицу и начнут подготовку к финальному шоу. Для них запланированы социальные, спортивные, благотворительные мероприятия города под девизом "Красота в милосердии!".