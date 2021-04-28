Общество
"Мисс Кызылорда" Гульнур Нуртаза объявлена в розыск в Алматы
Финалистка конкурсов красоты "Мисс Кызылорда-2017" и "Мисс Казахстан-2019" Гульнур Нуртаза объявлена в розыск в Алматы. Информация об этом появилась в социальных сетях, передает Kazpravda.kz.   

"Дата пропажи: 26.04.2021 года. Приметы: рост – 183 см, худощавое телосложение, длинные волосы, карие глаза. Одежда: серая кофта и рюкзак розового цвета. Последний раз видели в районе Барахолки. Обращаться по номеру: 8 7272 544 802 УП г. Алматы", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, заявление от подруги без вести пропавшей поступило минувшей ночью в Управление полиции Алатауского района. Заведено розыскное дело, проводятся оперативные мероприятия. 

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что Гульнур Нуртаза работает посудомойщицей на кухне одного из городских кафе.


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