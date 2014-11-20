"Миссис мира-2014" стала представительница Беларуси

В мире
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Фото с сайта rings.su
Представительница Беларуси Марина Алексейчик одержала в среду победу на конкурсе "Миссис мира-2014", финал которого проходил в США в штате Мэриленд, сообщает ТАСС.  Второй стала конкурсантка от ЮАР, а третьей – представительница Перу.

Программа конкурса состояла из нескольких номеров. В начале участницы исполняли ритмичный танец в жакетах и с тросточками. За ним шел показ купальников и вечерних платьев. Зрителей также развлекали специально приглашенные артисты и коллективы. Нововведением конкурса стало то, что в финал вошли не 10, как обычно, а 11 участниц.

По словам президента конкурса "Миссис мира" Дэвида Мармела, главная миссия мероприятия – пропаганда семейных ценностей, идеалов мира, добра и красоты. В смотре принимают участие замужние молодые женщины, как правило, имеющие детей, активно участвующие в политической и общественной жизни своих стран, а также в благотворительной деятельности. В этом году за престижный титул и драгоценную корону боролись 35 участниц.

Конкурс "Миссис мира" впервые состоялся в 1985 году, в следующем году он пройдет в Пекине.

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