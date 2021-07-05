Миссия дипломатии

Поздравляя казахстанских дипломатов с профессиональным праздником, заместитель Премьер-министра – глава МИД Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что Казахстан сегодня состоялся как авторитетный член международного сообщества, признанный лидер в области ядерного разоружения и нераспространения, ответственный участник процессов региональной экономической интеграции, активный проводник межконфессионального и межкультурного диалога.

Сформированы международно признанная государственная граница и «пояс добрососедства» по всему внешнему перимет­ру, реализованы инициативы по учреждению Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Исламской организации по продовольственной безопас­ности и Съезда лидеров мировых и традиционных религий, успешно проведены Международная выставка «ЭКСПО-2017», председательство в ОБСЕ, ОИС, СВМДА, ЕАЭС, ШОС, СНГ, ОДКБ и ССТГ, непостоянное членство в Совете Безопасности ООН.

– В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости. За эти годы Министерство иностранных дел неизменно прилагало все усилия для защиты национальных интересов и достойного представления страны на международной арене.

Высокая квалификация, интеллектуальный потенциал, инициативность и самоотдача дипломатических работников стали залогом эффективного решения самых сложных задач, которые ставит перед нами руководство страны, – отметил Мухтар Тлеуберди.

Глава внешнеполитического ведомства также объявил о присвоении Указом Президента РК и приказом министра иностранных дел очередных дипломатических рангов сотрудникам дипломатической службы РК.