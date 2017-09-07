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​Миссия миротворца
Вероника Гомельская

Казахстанский дипломат информировал собеседника о ходе экономических, политических и конституционных реформ в стране и подчеркнул важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей и поддержания постоянного политического диалога, который призван создавать надежную базу для развития двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы японский парламентарий высказал заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном в приоритетных для АФПНР направлениях, таких как гендерное равенство, расширение прав и возможнос­тей женщин, здоровье матерей и повышение качественного уровня социального обеспечения пожилых людей. По мнению Кэйдзо Такеми, для динамично развивающейся экономики и быстрорастущего населения Казахстана важно обратить внимание на вопросы воспитания и социальной роли молодежи.

Как отметил Кэйдзо Такеми, казахстанско-японские отношения с первых дней независимос­ти Казахстана развивались в духе взаимопонимания и партнерства. В данном контексте японский депутат с особой признательностью отметил важную миротворческую роль Президента Нурсултана Назарбаева в освобождении четырех японских инженеров-геологов, захваченных в заложники террористичес­кой организацией «Исламское Движение Узбекистана» (ИДУ) в горах Кыргызстана в 1999 году. Кэйдзо Такеми вспомнил, как будучи Парламентским вице-министром иностранных дел Японии, на аудиенции у Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спустя несколько месяцев после случившегося рассказал ему об этом инциденте: боевики ИДУ вторглись на территорию Кыргызстана (Баткенский район) и взяли в заложники несколько высокопоставленных сотрудников МВД Кыргызской Республики и четырех японских геологов. Заложники были освобождены 5 октября 1999 года и, по словам Кэйдзо Такеми, благодаря решительным действиям Главы государства. В частности, Президент Казахстана незамедлительно отдал поручения Совету Безопасности РК и связался с руководством Кыргызстана и Таджикистана с целью координации усилий спецслужб по освобождению заложников.

В конце беседы Кэйдзо Такеми отметил важность углубления взаимодействия между законодательными органами двух стран, а также большую значимость регулярно проводимых консультаций и контактов в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе и в рамках международных организаций.

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