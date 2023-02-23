Миссия наблюдателей формируется

Нурлан Абдиров ознакомил наблюдателей от МПА СНГ с основными этапами текущей электоральной кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента, которые будут проводиться по обновленному законодательству.

Председатель ЦИК проинформировал участников встречи об итогах регистрации партийных списков и кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, а также рассказал о результатах жеребьевки.

В свою очередь глава делегации – генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий – поблагодарил за встречу и отметил, что в настоящее время продолжается формирование Группы наблюдателей от данной структуры. В нее планируется включить не менее 50 человек, в том числе депутатов парламен­тов государств – участников СНГ, сотрудников секретариата Совета МПА СНГ и экспертов, обладающих профессиональными знаниями в области избирательных процессов.

Он также сообщил, что координатором Группы наблюдателей от МПА СНГ назначен заместитель председателя Постоянной комиссии Национального собрания Армении по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции, руководитель парламентской группы дружбы «Армения – Казахстан» Вагаршак Акобян.

Глава делегации заверил, что группа международных наблюдателей от МПА СНГ будет осущест­влять мониторинг подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламен­та на принципах политической нейт­ральности, беспристрастности, открытости и невмешательства в избирательный процесс.

Представители МПА СНГ также поинтересовались вопросами мониторинга освещения избирательной кампании в средствах массовой информации, финансирования выборов, электорального обучения и обеспечения права равенства участников. На все поставленные вопросы членами ЦИК РК даны исчерпывающие ответы.

Нурлан Абдиров поблагодарил делегацию за постоянное участие в международном наблюдении за выборами в Казахстане и отметил, что для полноценной и эффективной работы группы наблюдателей от МПА СНГ будут созданы все необходимые условия.

По информации ЦИК РК, на данный момент на предстоящие выборы аккредитованы 97 международных наблюдателей из 11 государств и трех международных организаций.