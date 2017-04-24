​Миссия невыполнима

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Аскар Бейсенбаев, Монреаль, Канада

После первого игрового дня, когда между женскими теннисными дружинами Казахстана и Канады был зафиксирован ничейный счет 1:1, закрались смутные сомнения, что не так уж проста сборная Кленового листа. Несмотря на то что индивидуальные рейтинги молодых североамериканок несколько ниже, чем у первых двух ракеток нашей страны, они наглядно доказали, что битва на своей площадке, перед своим зрителем придает особые силы, которые и помогли им обыграть гостей. При этом не стоит забывать и о том факте, что в страновом рейтинге до этого выигрыша Канада в табели о рангах находилась на 16-м месте, а вот сборная Казахстана располагалась на 23-й строчке.

Первой на корт в ночь с воскресенья на понедельник по времени Астаны вышла Юлия Путинцева, которой противостояла Француаза Абанда. Последняя добилась победы в двух сетах с одинаковым счетом 6:3, 6:3, при этом показав очень сильную игру, в этом поединке все же были некоторые нюансы, которые несколько подпортили впечатление от встречи. А именно действия одного из линейных судей, который напрочь не замечал ошибки хозяйки корта. Юлия очень злилась на эти решения, но, как потом призналась на пресс-конференции, никоим образом не могла повлиять на ситуацию. «Есть такое неправильное положение, – отмечала она, – когда судей за неверные решения не ждут никакие последствия, а вот теннисистов за выплеск эмоций вполне могут наказать реальными штрафами».

В это же время, как отметил капитан нашей команды Диас Доскараев, все зависело от характера наших девушек, которые мог­ли сыграть гораздо лучше, отталкиваясь не от соперниц, а от своей игры. А вот канадки – молодцы, они сражались увереннее и храбрее.

Возможно, именно волнение, а также духота на площадке привели к тому, что перед вторым сетом у Путинцевой даже пошла кровь из носа. После небольшой остановки она попыталась перевести игру в более агрессивный стиль, но не помогло – Француаза выиграла свой матч и позволила повести Канаде в счете – 2:1.

Следующими на корт монреальского Uniprix Stadium вышли Ярослава Шведова и Бьянка Андрееску. Теперь уже именно от этого поединка зависело, есть ли у нас хоть какой-то шанс продолжить борьбу за выход в Мировую группу или нам вновь придется в очередной раз отложить свои мечты. К сожалению, первую задачу решить так и не удалось. Ярослава приложила все усилия, чтобы обыграть 16-летнюю канадскую спортсменку, но у той явно заработали сверхвнут­ренние резервы (отметим, что в этом случае ей даже не понадобилась помощь судей). Бьянка билась отчаянно, но в то же время очень расчетливо. Она проявляла выдержку, несвойственную многим в ее годы. Первый сет Андрееску вырвала на флажке 7:6, а второй завершила немного быстрее – 6:4.

И это означало, что сборная Казахстана отправляется домой без достижения поставленной перед поездкой в Канаду задачей, ведь оставшаяся парная встреча (кстати, выигранная нами) уже не решала абсолютно ничего.

(Более подробно о теннисном матче можете прочитать в пятничном номере газеты.)

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