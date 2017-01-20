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​Миссия невыполнима
Инеш Бержанова

К таковым представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» относят, к примеру, нормы по расстановке парт в дошкольных учреждениях по отношению к светонесущей стене, расположение сыпучих продуктов питания относительно друг друга на полках, установку сис­темы отопления в цехах, где тепло уходит из-за имеющейся вентиляции, и другое. При этом абсурдность заключается в том, что несоответствие нормам хотя бы на 5–10 см или градусов уже считается нарушением.

Много вопросов, считают в «Атамекене», вызывает и судебная практика в регионах, где за одно и то же нарушение можно получить неравнозначное наказание. Так, в Актюбинской области зарегистрированы два аналогичных случая, в которых одному правонарушителю вменили штраф в более чем 200 тыс. тенге, а другого отпустили за отсутствием состава преступления.

На замечания в свой адрес, прозвучавшие в ходе заседания совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП, главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин заметил, что на отмену каждого требования должно быть научное обоснование.

При этом статистика говорит не в его пользу. Ведь только в прошлом году чис­ло проведенных проверок в сфере санитарно-эпидемиологического контроля и надзора составило 38% от общего чис­ла всех проведенных госор­ганами проверок. При этом по результатам 38,1 тыс. проверок выявлено только 16,7 тыс. нарушений. Интересный факт – значительное число требований к предприятиям пищевой промышленности не нацелено на выявление фактов несоблюдения норм, которые создают угрозу жизни или здоровью человека. Они больше, как оказалось, затрагивают технологический процесс, что противоречит Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Помимо прочего предпринимателям зачастую дается немало заведомо невыполнимых или незаконных предписаний. Хотя в целом большинство бизнесменов стараются соблюдать установленные требования.

Причинами же кризисного состояния государственного санитарно-эпидемиологичес­кого нормирования в Генеральной прокуратуре страны называют отсутствие научно обоснованного сопровождения. В связи с этим, считают в ведомстве, привлекать к работе надо не только специалис­тов-практиков, но и ученых от системы здравоохранения.

По итогам обсуждения рекомендовано подготовить изменения в действующие санитарные нормы и правила.

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