​Миссия памяти

«Миссия Сибирь» – это проект, реализуемый с 2006 года и поддерживае­мый властями Литовской Республики, в рамках которого экспедиции из молодых людей посещают места ссылки и заключения литовцев и проводят встречи с их потомками. Участники миссии ежегодно организовывают мероприя­тия по восстановлению и облагораживанию могил депортированных литовцев.

Экспедиция в РК организована Благотворительным фондом «Яунемс» Литовской Республики. Ее участники прибыли в нашу страну с целью понять общую историю Литвы и Казахстана, а также для укрепления культурных связей между двумя государствами. С 19 июля члены экспедиции побывали в мес­тах заключения литовцев в Карагандинской области, встретились с местными литовцами, занимались благоустройством могил депортированных сограж­дан.

– Мы просмотрели и проехали 16 кладбищ. Нашли захоронения около 200 наших соотечественников. Поставили там кресты, – рассказал руководитель экспедиции «Миссия Сибирь» Нечиюс Пчанукевичус.

В ходе поездки также сос­тоялись встречи с регио­нальными представителями АНК и молодежным крылом АНК «Жаңғыру жолы».