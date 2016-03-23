​Миссия почетная и ответственная

Кроме того, до дня голосования мы провели встречи с представителями политических партий «Нур Отан», ДПК «Ак жол» и Коммунистической Народной партии Казахстана, в ходе которых состоялись конструктивные беседы. По итогам этих встреч можно сделать заключение, что народ Казахстана, независимо от партийной принадлежности, поддерживает стратегические программы Президента Нурсултана Назарбаева.

Хотел бы остановиться на одной очень важной инициативе, в которой участвуют наши страны. Символично, что инициатива о создании Экономического пояса Шелкового пути предложена председателем КНР Си Цзиньпином именно в Казахстане, в Назарбаев Университете. В нынешнем году инициативе исполняется уже три года. Необходимо подчерк­нуть, что Казахстан – самый важный партнер для Китая в реализации Экономического пояса. Без поддерж­ки Казахстана и Президента Н. Назарбаева этого невозможно добиться. Сегодня Китай и Казахстан – страны с общей судьбой. Между государствами строится взаимовыгодное сотрудничество, основанное на принципах равноправия.

В заключение хотел бы добавить, что мне было поручено в качестве представителя Китая осуществлять наблюдение на парламентских выборах в Казахстане. И выполнение этой почетной миссии – большая честь для меня.