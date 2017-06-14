Миссия – помогать людям

Умитжан – не только квалифицированный медработник, превосходно знающий свое дело, но и интересная собеседница, заботливая супруга и любящая мать. Одним из главных моментов, на которые жюри обращало внимание, было умение оказать помощь больному на практике. Это не составило для нее большого труда, поскольку такую работу старшая медицинская сестра реанимационного отделения таразской городской больницы № 2 выполняет практически ежедневно.
Отправляя ее на конкурс, главная медсестра городской больницы Фатима Алимова была уверена, что Умитжан достойно представит медучреждение. Ведь с самого первого дня своей трудовой деятельности она проявила себя как грамотный специалист, стремящийся к знаниям и быстро обучающийся чему-то новому, отличающийся индивидуальным подходом к пациентам, теплым отношением к ним. Именно по этой причине, как только в 2016 году появилась вакансия старшей медсестры, ее сразу же повысили в должности.
На выбор профессии Умитжан большое влияние оказал ее отец Сагынбек Иманкулов, работавший ветеринарным врачом в их родном селе им. А. Суханбаева Байзакского района.
– В нашем ауле не было больницы, поэтому образ медработника в мое сознание еще в детстве заложил именно мой папа. Когда я видела его в белом халате, мечтала, что когда-нибудь и сама надену такой же, – призналась моя собеседница.
В 1996 году Умитжан решилась связать свою жизнь со здравоохранением и поступила в Жамбылский медицинский колледж, который окончила с отличием. Отправить ее для получения высшего образования, к сожалению, у семьи не было возможности, ведь родителям Умитжан, помимо нее, необходимо было поднимать на ноги еще семерых детей. Но о своем выборе молодая женщина ничуть не жалеет.
Сразу после окончания учебного заведения она устроилась в реанимационное отделение городской больницы № 2. Ее первым наставником стал бывший заведующий отделением Валерий Рудаков. Именно он передал Умитжан свой бесценный опыт, который помогает ей. На достигнутом У. Иманкулова останавливаться не собирается. В ее планах – получить высшее образование, что непременно сделает ее значительно опытнее и откроет для нее новые горизонты профессионального роста.
Вместе с Умитжан по стопам отца пошли еще две ее сестры, Айжан и Гульжан, окончившие Алматинский медицинский колледж. Остальные пятеро – братья Серик, Канатбек и Эрик, а также сестры Мереке и Балжан – подобно их матери Суюмхан Дауренбековой, выбрали стезю учителя.
Вдвоем с супругом Жомартом Омаровым Умитжан воспитывает 12-летнего сына Бексултана и 11-летнюю дочь Жансаю, которая уже сейчас хочет стать медиком, как и ее мама. Но она пока еще не знает, что работа людей в белых халатах далеко не легкая, к тому же весьма ответственная. Умитжан зачастую приходится работать в большом напряжении, в условиях, когда жизнь пациента буквально висит на волоске. А с учетом того, что операции нередко проходят не только днем, но и ночью, ей необходимо быть готовой оказать помощь в любую минуту.
– Больше всего мне нравится в моей работе, когда я вижу, как пациент идет на поправку, а затем спустя время я встречаю его где-нибудь на улице вместе с семьей, счастливого, с улыбкой на лице. И частица этого счастья и хорошего настроения волей-неволей передается мне. И я понимаю, что приняла верное решение, выбрав эту благородную профессию, и мне хочется помогать людям еще больше.