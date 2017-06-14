Миссия – помогать людям Михаил Тё, Жамбылская область

Умитжан – не только квалифицированный медработник, превосходно знающий свое дело, но и интересная собеседница, заботливая супруга и любящая мать. Одним из главных моментов, на которые жюри обращало внимание, было умение оказать помощь больному на практике. Это не ­составило для нее большого труда, поскольку такую работу старшая медицинская сестра реанимационного отделения таразской городской больницы № 2 выполняет прак­тически ежедневно.



Отправляя ее на конкурс, главная медсестра городской больницы Фатима Алимова была уверена, что Умитжан достойно представит медучреждение. Ведь с самого первого дня своей трудовой дея­тельности она проявила себя как грамотный специалист, стремящийся к знаниям и быстро обучаю­щийся чему-то новому, отличающийся индивидуальным подходом к пациентам, теп­лым отношением к ним. Именно по этой причине, как только в 2016 году появилась вакансия старшей медсестры, ее сразу же повысили в должности.



На выбор профессии Умитжан большое влияние оказал ее отец Сагынбек Иманкулов, работавший ветеринарным врачом в их родном селе им. А. Суханбаева Байзакского района.



– В нашем ауле не было больницы, поэтому образ медработника в мое сознание еще в детстве заложил именно мой папа. Когда я видела его в белом халате, мечтала, что когда-нибудь и сама надену такой же, – призналась моя собеседница.



В 1996 году Умитжан решилась связать свою жизнь со здравоохранением и поступила в Жамбылский медицинский колледж, который окончила с отличием. Отправить ее для получения высшего образования, к сожалению, у семьи не было возможности, ведь родителям Умитжан, помимо нее, необходимо было поднимать на ноги еще семерых детей. Но о своем выборе молодая женщина ничуть не жалеет.



Сразу после окончания учебного заведения она устроилась в реанимационное отделение городской больницы № 2. Ее первым наставником стал бывший заведующий отделением Валерий Рудаков. Именно он передал Умитжан свой бесценный опыт, который помогает ей. На достигнутом У. Иманкулова останавливаться не собирается. В ее планах – получить высшее образование, что непременно сделает ее значительно опытнее и откроет для нее новые горизонты профессионального роста.



Вместе с Умитжан по стопам отца пошли еще две ее сестры, Айжан и Гульжан, окончившие Алматинский медицинский колледж. Остальные пятеро – братья Серик, Канатбек и Эрик, а также сестры Мереке и Балжан – подобно их матери Суюмхан Дауренбековой, выбрали стезю учителя.



Вдвоем с супругом Жомартом Омаровым Умитжан воспитывает 12-летнего сына Бексултана и 11-летнюю дочь Жансаю, которая уже сейчас хочет стать медиком, как и ее мама. Но она пока еще не знает, что работа людей в белых халатах далеко не легкая, к тому же весьма ответственная. Умитжан зачастую приходится работать в большом напряжении, в условиях, когда жизнь пациента буквально висит на волоске. А с учетом того, что операции нередко проходят не только днем, но и ночью, ей необходимо быть готовой оказать помощь в любую минуту.



– Больше всего мне нравится в моей работе, когда я вижу, как пациент идет на поправку, а затем спустя время я встречаю его где-нибудь на улице вместе с семьей, счастливого, с улыбкой на лице. И частица этого счастья и хорошего настроения волей-неволей передается мне. И я понимаю, что приняла верное решение, выбрав эту благородную профессию, и мне хочется помогать людям еще больше.