Миссия продолжает работу

Члены миссии посетили территориальные и участковые комиссии города Алматы, Алматинской, Атырауской и Мангистауской областей, ознакомились с их работой по уточнению списков избирателей. Наблюдатели отмечают обеспеченность комиссий методическими пособиями, информационными материалами, необходимой оргтехникой. В рамках мониторинга избирательной кампании представители миссии встретились с руководством предвыборных штабов кандидатов в Президенты вышеупомянутых регионов. Наблюдатели от СНГ присутствуют на всех заседаниях Центральной избирательной комиссии РК, а также продолжают посещать обучающие семинары для руководства и членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Вчера они присутствовали на таком семинаре в городе Алматы. Прошла встреча членов миссии с руководством Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами Президента. Представители миссии ознакомились с организацией работы комиссии, порядком подбора и подготовки национальных наблюдателей. Завершается формирование миссии. В Министерство иностранных дел Республики Казахстан поданы документы на аккредитацию 375 наблюдателей от СНГ. Аккредитация заканчивается 20 апреля. Миссия наблюдателей от Содружества продолжает свою работу.