Свежий выпуск Миссия продолжает работу Владимир ОСИПОВ

Члены миссии посетили террито­риальные и участковые комиссии города Алматы, Алматинской, Атырауской и Мангистауской областей, ознакомились с их работой по уточнению списков избирателей. Наблюдатели отмечают обеспеченность комиссий методическими пособиями, информационными материалами, необходимой оргтехникой.

В рамках мониторинга избирательной кампании представители миссии встретились с руководством предвыборных штабов кандидатов в Президенты вышеупомянутых регионов.

Наблюдатели от СНГ присутствуют на всех заседаниях Центральной избирательной комиссии РК, а также продолжают посещать обучающие семинары для руководства и членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Вчера они присутствовали на таком семинаре в городе Алматы.

Прошла встреча членов миссии с руководством Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами Президента. Представители миссии ознакомились с организацией работы комиссии, порядком подбора и подготовки национальных наблюдателей.

Завершается формирование миссии. В Министерство иностранных дел Рес­публики Казахстан поданы документы на аккредитацию 375 наблюдателей от СНГ. Аккредитация заканчивается 20 апреля.

Миссия наблюдателей от Содружест­ва продолжает свою работу.



