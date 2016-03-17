​Миссия работает активно

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Вероника МЕЛЛЬ

Как сообщил член штаба миссии Евгений Козяк, наб­людатели СНГ продолжают посещать территориальные и участковые избирательные комиссии, знакомиться с их работой по подготовке к выборам.

– Помимо этого, миссия провела ряд встреч с организациями, в компетенцию которых входит рассмотрение обращений и заявлений граждан, связанных с избирательным процессом. Так, руководитель штаба Евгений Слобода встречался с Генеральным прокурором РК Асхатом Даулбаевым, представители миссии были проинформированы о состоянии законности выборного процесса и работе, которая проводится органами прокуратуры по надзору за соблюдением избирательного законодательства, – отметил Е. Козяк.

Кроме того, по его словам, состоялись встречи в Верховном суде, а также в Министерстве внутренних дел, где была получена информация о мерах, которые будут приняты для обеспечения общественной безопасности в период выборов и непосредственно в день голосования. В частности, речь шла об обеспечении порядка на избирательных участках и мерах по охране избирательных бюллетеней.

– Со всеми перечисленными государственными органами достигнута договоренность о том, что штабу миссии наблюдателей от СНГ будет предоставлена информация о жалобах и обращениях, которые, возможно, будут или уже поступали от граждан для того, чтобы мы могли проанализировать как их количество, так и категории, – уточнил Е. Козяк. – Точно такая же договоренность есть и с Центральной избирательной комиссией. Мы получаем от ЦИК информацию обо всех жалобах и обращениях, которые поступают в избиркомы.

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с предстоящими внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента РК, с председателем Конституционного совета Казахстана Игорем Роговым.

Параллельно с проведением встреч продолжается подготовительная работа для обеспечения деятельности наблюдателей от СНГ в день голосования и после его завершения.

– Мы подготовили проверочные анкеты, которые будет заполнять каждый наблюдатель на каждом участке при посещении, – пояснил член штаба миссии. – Информация из этих анкет наряду с материалами долгосрочного наблюдения ляжет в основу итогового заявления, которое будет подготовлено нашей миссией. Тезисы этого заявления будут озвучены на пресс-конференции, которая по предварительному графику состоится 21 марта после избрания депутатов от АНК. Пресс-конференцию будет давать глава миссии наблюдателей СНГ Сергей Лебедев – председатель Исполкома – исполнительный секретарь Содружества.

Е. Козяк напомнил, что 14 марта завершилось формирование миссии наблюдателей от СНГ. В ее составе 301 аккредитованный ЦИК РК наблюдатель. 

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