​Миссия сформирована

На заседании ЦИК РК принято постановление об аккредитации наблюдателей международных организаций.

– Центризбиркомом по представлению Министерства иностранных дел Республики Казахстан аккредитованы еще 110 наблюдателей от двух миссий по наблюдению за выборами и одной международной организации, – сказала на заседании член Центральной избирательной комиссии Татьяна Охлопкова. – Из аккредитованных 34 наблюдателя – от миссии СНГ, один – от миссии ШОС, 75 – от Парламентской ассамб­леи ОБСЕ.

Кроме того, на основании представления Министерства иностранных дел РК ЦИК отменила аккредитацию Морозова Игоря Николаевича в качестве наблюдателя миссии СНГ и аккредитовала его в качестве наблюдателя миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества.

Как напомнил на брифинге по итогам заседания член Исполнительного комитета СНГ Евгений Козяк, миссия Содружества приступила к своей работе в Казахстане 26 февраля.

– Миссия наблюдателей от СНГ уже сформирована, – отметил он. – На сегодня в составе миссии 293 аккредитованных наблюдателя. Еще продолжают прибывать долгосрочные наблюдатели, мы планируем, что в целом за парламентскими выборами в Казахстане будут наблюдать более 300 представителей нашей миссии.

Как проинформировали в ЦИК РК, аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций осуществляется Центризбиркомом по 14 марта 2016 года.