Миссия ШОС признает выборы в Казахстане прозрачными и демократичными
Глава Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества Владимир Нуров поделился мнением по поводу выборов Президента РК, передает Inform.kz.
"Согласно Закону о выборах РК, зарегистрированным кандидатам гарантировались равные условия доступа к СМИ для проведения предвыборной агитации. Миссия отмечает, что мероприятия в рамках избирательной кампании проводились в соответствии с законодательством РК на основе гласности и широкой информированности граждан, подробно и разносторонне освещались в СМИ", – сказал Владимир Нуров.
Вместе с тем миссия отметила отдельные случаи нарушения, которые, как отмечает спикер, не носили распространенный характер и не могли оказать влияния на результаты выборов.
"Внеочередные выборы Президента Казахстан соответствовали требованиям избирательного законодательства РК и принятым страной международным обязательствам. Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнения легитимность внеочередных выборов, миссией, не отмечено", – подчеркнул Нуров.
Как считает наблюдатель, миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными. По его словам, избиратели имели свободный доступ к интернет ресурсам, в том числе и к социальным сетям, как к национальным, так и к зарубежным, как в ходе подготовки, так и в день голосования.
"Миссия особо отмечает, что ЦИК внимательно следила за соблюдением законодательства при публикации информации, касающейся избирательной кампании по внеочередным выборам Президента РК. В Миссию в период ее деятельности не поступало жалоб и замечаний по работе СМИ, по освещению агитационной кампании. Максимально была увеличена продолжительность работы пунктов приема заявлений граждан, чтобы избиратели имели возможность подать заявление в удобное для них время. Миссия отмечает, что председатели и члены избиркомов представляли различные политические партии и общественные объединения. В день голосования члены Миссии присутствовали при открытии избирательных участков, подготовке бюллетеней и пломбировании стационарных и переносных ящиков, а также в ходе процессов голосования и подсчета голосов", – добавил Владимир Нуров.