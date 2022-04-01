Настоящая русская красавица из кызылординского села Теренозек Елена Мясцова могла бы стать украшением любого народного театра, поэтессой, сценаристкой, руководителем хора…

В ней много талантов, и она их не скрывает, использует щедро: с удовольствием поет, танцует, декламирует на праздниках, организованных районной Ассамблеей народа Казахстана. Но профессию прекрасная Елена выбрала из тех, что называют «божественной миссией». Она вот уже 30 лет сельская школьная учительница. Человек, который всегда на виду, которому люди доверяют своих детей.

К Елене Мясцовой в ее селе доверие исключительное: отдать ребенка в ее класс считается большой удачей. «Лена научит, Леночка справится», – люди говорят.

Она работает в начальных классах в Сырдарьинской средней школе № 36. И каждый рабочий день Елены Анатольевны начинается с обращения к детям: «Сәлеметсіздерме, балалар!»

Здесь это никого не удивляет, ведь школа смешанная, есть в ней классы с русским языком обучения и с казахским. Елена Анатольевна преподает в русских классах, но большинство ее учеников – это дети из казахских семей, ведь в поселке казахского населения – 95%. И в русские классы родители отдают детишек, чтобы развить в них полиязычность.

– Родители записывают детей в русские классы, чтобы они понимали и знали русский язык, а на казахском они общаются в семье, – рассказывает Елена Анатольевна. – Естественно, малышу, который с детства слышал чаще казахскую речь, поначалу приходится тяжело. Нелегко и мне, так как учебная программа требует определенного словарного запаса от ребенка. И я использую в первых классах казахский язык как инструмент, который помогает мне налаживать учебный процесс, вводить детей в мир школьных предметов.

Дома я готовлюсь преподнести материал, который надлежит дать детям в классе, на двух языках. И там, где дети меня недопонимают, когда я говорю на русском, я подаю произнесенное еще раз на казахском. Даже если один ребенок не понял одно-единственное слово, я объясню ему на его родном языке, потому что этот мальчик или эта девочка пришли в школу за знания­ми. И они должны их получить.

Сама Елена Анатольевна говорит на казахском языке с детства. Она училась в школе № 210 родного поселка Теренозек, и училась хорошо. Ветераны образования села, работавшие в советское время в этой школе, рассказывают, что Елена Мясцова была в юности, как в известном фильме Гайдая – «Отличница! Комсомолка! Активистка! Красавица!» Казахский язык выучила в рамках школьной программы, а также общаясь с соседями и одноклассниками.

– Меня сейчас часто спрашивают, куда отдать ребенка дополнительно, чтобы он лучше знал казахский или русский языки, – рассказывает Елена Анатольевна. – А никуда не надо! У нас в стране школьная программа насыщенная и достаточно плотная. Если ваш ребенок усваивает хотя бы на четыре казахский язык, он уже к четвертому классу будет на нем говорить. Следите за тем, как занимаются ваши дети. Учите с ними уроки. Поощряйте их успехи, хвалите их. Ни казахский, ни русский языки для нас не иностранные! И тот, и другой легко даются, было бы желание.

Елена не только прекрасный учитель с двумя (педучилище и университет) профессиональными образованиями и стажем в 30 лет. Она человек, душой болеющий за школу, за семью и судьбу каждого воспитанника.

– Я – первая учительница, которая входит в жизнь ребенка и его семьи, – говорит она. – Родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть, – своих детей. Наверное, нет на свете ни одного родителя, которого бы не волновало, как его ребенок будет учиться в школе, какие взаимоотношения у него сложатся с учителем, со сверстниками, насколько учение будет для него радостным и полезным. И от меня, первой учительницы, зависит, какой будет школьная жизнь ребенка.

Она очень любит детей, и они отвечают ей взаимностью. Когда Елена Анатольевна входит в школу, ученики бегут к ней навстречу, стараясь первыми обнять ее, рассказать о своих успехах или задать вопрос. А интересует маленьких «почемучек» многое.

– Нынешние дети отличаются от тех, которые учились в советское время, – говорит наша героиня. – Они раскрепощенные, открытые, без комплексов, могут запросто подойти и спросить, например, почему я сегодня пришла без макияжа. Они хоть и маленькие, но ничего не скрыть от их внимания, поэтому нужно быть всегда в форме. Учитель для первоклашек – это человек, который знает ответы на все вопросы, и чтобы не попасть впросак, он должен постоянно совершенствовать свои знания. Много читать, смотреть документальные фильмы, совершенствоваться.

А дома у учительницы своя семья, любящий муж Николай, который и дом построил, и сад вырастил, и со своей прекрасной женой троих детей воспитал: дочек Ксюшу и Настену и сына Никиту. Сейчас у этой красивой пары четверо внучат подрастают.

– Я счастливая женщина, – говорит Елена Мясцова. – Во всем состоялась, и пожелать-то уже нечего, лишь бы было мирное небо у нас всегда над головами, и в сильной стабильной стране подрастали внуки.