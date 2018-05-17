​Миссия выполнена

Касым-Жомарт Токаев отметил ключевую роль глав государств Нурсултана Назарбаева и Си Цзиньпина в укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и КНР.

Важной составляющей двусторонних отношений Касым-Жомарт Токаев назвал межпарламентские связи, которые в последние годы приобрели плодотворный и динамичный характер. Глава Сената выразил на­дежду на продолжение диалога и пригласил председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу посетить с визитом нашу страну.

Председатель Сената высоко оценил перспективы дальнейшего укрепления торгово-инвестиционных контактов и реализации совместных проектов в сферах промышленности, информационных технологий, строительства. Широкие возможности открывает использование транзитно-транс­портного потенциала двух стран в рамках сопряжения национальной программы «Нұрлы жол» с китайской инициативой «Экономический пояс Шелкового пути».

По мнению Касым-Жомарта Токае­ва, большое значение будут иметь переговоры высшего руководства двух стран в июне нынешнего года в Циндао в рамках саммита ШОС.