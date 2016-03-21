​Миссия выполнена

Важно, что наше гражданское общество приняло активное участие в электоральном процессе. Пристальное наблюдение за ходом избирательной кампании на всех ее этапах вела Республиканская общественная комиссия по конт­ролю за выборами, которая работала в режиме нон-стоп.

Нашей ключевой целью было наб­людать за обеспечением равных условий для всех политических партий и кандидатов, участвующих в выборах. Для этого мы вели диалог со всеми: с предвыборными штабами политических партий, избиркомами, СМИ, международными миссиями наблюдателей. Были проведены встречи с представителями 6 политических партий во всех регионах; 4 миссия­ми наблюдателей от СНГ, ПАСЕ, БДИПЧ/ОБСЕ, а также независимыми наблюдателями из США; с представителями зарубежных СМИ из 18 стран мира.

Мы осуществляли мониторинг информационных программ, телевизионных передач, интернет-публикаций, печатных СМИ, а также анализ агитационных материалов.

В общей сложности РОККВ проведено 85 мероприятий, включая 35 брифингов, 28 семинаров и «круг­лых столов» и обучающих тренингов для наблюдателей. Во всех регионах работали наши центры содействия по наблюдению за выборами. Именно они тщательно следили за ходом избирательного процесса на местах на всех его этапах.

Для обеспечения компетентного мониторинга и подготовки квалифицированных наблюдателей на системной основе было организовано обучение. Это серии семинаров-тренингов, где наблюдателям разъяснялись все детали правового характера, а также алгоритм процесса наблюдения и устранения возможных нарушений.

Непосредственно в день голосования около 10 тыс. наблюдателей с утра и до окончательного подсчета голосов и составления итоговых протоколов наблюдали за этими процедурами. По всем обращениям граждан комиссия оперативно отреагировала. Приняты соответствующие меры. При этом серьезных нарушений нами не зафиксировано.

Ответственно заявляю, что выборы прошли прозрачно, открыто и на конкурентной основе. Миссия же Респуб­ликанской общественной комиссии по контролю за выборами успешно выполнена.