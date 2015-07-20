Миссия выполнима Свежий выпуск 447 Наталья ИВАНОВА

Они провели встречу с активом города Темиртау и ознакомились с наиболее важными коммунальными проблемами. По мнению инициатора поездки, депутата Мажилиса Парламента РК Андрея Бегенеева, в условиях ограничения бюджетного финансирования становится очень актуальным привлечение внешних инвестиций международных организаций для решения проблем в коммунальной сфере. О необходимости такой работы говорил и Глава государства в Плане нации.

Программа «Устойчивые города для низкоуглеродного развития» работает с участниками проекта ЕС «Соглашения мэров – Восток», взявшими на себя обязательства по реализации проектов в области энергосбережения и энергоэффективности. Основная задача нового проекта заключается в содействии городским организациям в снижении выбросов парниковых газов. В частности, на примере конкретного темиртауского сектора ЖКХ специалисты ПРООН продемонстрируют лучшие мировые практики в решении актуальных проблем.



