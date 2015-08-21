Миссия завершена успешно

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Юлия МАГЕР
В ходе беседы Г. Абдыкаликова поблагодарила А. Бушез за большую работу по расширению двусторонних отношений и значительный личный вклад в развитие переговорного процесса между Казахстаном и ЕС. За заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества посол Европейского союза награждена Почетной грамотой Республики Казахстан, а также юбилейной медалью «20 лет Конституции Казахстана».
Важным результатом конструктивного взаимодействия стало парафирование 20 января 2015 года в Брюсселе нового Соглашения между Республикой Казахстан и Европейским союзом о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Его подписание ожидается осенью текущего года.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня и дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества.
В завершение встречи Государственный секретарь подчеркнула высокий уровень двусторонних отношений и выразила уверенность в сохранении поступательной и позитивной динамики во внешнеполитическом, социально-экономическом и культурно-гуманитарном взаимодействии.
А. Бушез возглавила Представительство Европейского союза в Казахстане в декабре 2011 года. Говоря о результатах своей почти четырехлетней работы в нашей республике, посол отметила, что этот период был весьма плодотворным и насыщенным, и назвала прогресс, который был достигнут между РК и ЕС в деле заключения нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве, главным итогом ее пребывания на этом посту. Вместе с тем большая работа была проделана и по другим направлениям, плодотворное сотрудничество у Представительства ЕС в РК сложилось не только с официальными структурами, но и с представителями бизнеса, гражданского общества.
– Для меня было огромным удовольствием работать Казахстане в качестве посла Европейского союза и я очень горжусь, что моя работа была отмечена казахстанскими властями, – отметила А. Бушез. – Мне вручили Почетную грамоту РК, подписанную Президентом Нурсултаном Назарбаевым, а также медаль «20 лет Конституции Казахстана». Получить эти знаки признания для меня большая честь. Кроме того, это еще раз подчеркивает то большое внимание, которое придает Казахстан своим отношениям с ЕС.
Также А. Бушез, говоря о современном развитии Казахстана, отметила важность проводимых в стране преобразований, особенно подчеркнув недавние инициативы Главы государства – 5 институциональных реформ и 100 конкретных шагов. Она пожелала нашей стране успешной реализации намеченных планов и программ и дальнейшего процветания стране и ее народу.
На сегодня Евросоюз является основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. По итогам 2014 года объем внешней торговли нашей страны с ЕС превысил 53 млрд долларов, что составляет более половины всего внешнеторгового оборота нашей страны. За январь – май текущего года данный показатель составил 13,9 млрд долларов (53,3% в общем объеме внешней торговли РК).
За прошедшие 10 лет товарооборот между Казахстаном и ЕС увеличился в 13 раз, а объем европейских инвестиций в казахстанскую экономику – в 10 раз. Половина товарооборота и более половины привлеченных в Казахстан иностранных инвестиций приходится на долю европейских стран.

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