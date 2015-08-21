Свежий выпуск Миссия завершена успешноРеформы в обеспечение устойчивого развития Досжан НУРГАЛИЕВ, Кира ИВАНОВА

Режим валютного таргетирования

Пояснение сути проводимой политики в валютно-финансовой сфере страны Карим Масимов начал с того, что в ближайшие пять лет нам предстоит жить в другой экономической ситуации, чем сегодня.

– Век ценового взлета на минеральные ресурсы заканчивается, и мы должны жить в условиях, когда цены на нефть, металлы и другие экспортные ресурсы будут находиться в пределах ниже среднего уровня, – отметил глава Правительства.

В соответствии с новыми глобальными макроэкономическими реалиями сегодня перед государством встает воп­рос о реагировании на эти изменения и внесении корректив в экономическую политику дня.

– Решение о переходе к режиму валютного таргетирования, которое было принято сегодня, я считаю структурной реформой. Это позволит обеспечить равновесие в сфере стоимости валюты, уровень которой отныне будет формироваться на основе рыночного спроса и предложения, – подчеркнул Карим Масимов.

Премьер-Министр также выделил ключевую фабулу нового пакета структурных реформ, суть которой состоит в том, что в рыночной экономике все должно определяться фундаментальными законами рынка, то есть конкуренцией. Государство должно защищать только уязвимые слои населения, а все остальные сферы деятельности должны вращаться в рыночной среде, восходить к вершинам экономического успеха и падать в соответствии с принципами рынка.

– Сегодня по результатам торгов на казахстанской фондовой бирже будет определен текущий курс мировой валюты и каким бы он ни был, мы должны привыкать к тому, что тенге находится в свободном плавании, и он может то подниматься, то опускаться вниз, в зависимости от макроэкономической ситуации, – сказал глава Правительства в итоге выступления.

Более подробно о режиме валютного таргетирования, осуществляемого в связи с неблагоприятной мировой конъюнктурой на основные сырьевые ресурсы и целым рядом других значимых факторов, рассказал на пресс-конференции председатель Национального банка Кайрат Келимбетов. В частности, он отметил, что на фоне укрепления американского доллара по отношению ко всем валютам стран и региональных объединений, в том числе евро, который за последнее время ослабел на 20%, каждое государство сегодня заботится о том, чтобы «подогнать» свою экономическую политику под реалии ожидаемой перспективы. И поскольку экономическая политика государства основывается на тесной координации денежно-кредитной политики, то переход в режим инфляционного таргетирования является залогом достижения устойчивости национальной экономики в условиях текущих вызовов.

– Инфляционное таргетирование – это режим денежно-кредитной политики, номинальным «якорем» которого является не обменный курс, а уровень инфляции в среднесрочной перспективе. На сегодня этого принципа придерживаются многие развитые страны мира, в том числе Чили, – пояснил Келимбетов.

В рамках данной политики основным антиинфляционным инструментом Нацбанка будет такой механизм, как предоставление ликвидности на финансовом рынке. Отмена коридора обменного курса предусматривает неучастие регулятора в валютном режиме, поскольку рынок сам определяет уровень ценовой планки в зависимости от рыночного предложения и спроса.

– Прежняя политика фиксированного обменного курса предусматривала проведение время от времени глубоких корректировок, а новая система позволяет реагировать на ситуацию валютного рынка в постоянном режиме, – сказал спикер.

По мнению К. Келимбетова, новый рыночный курс доллара, который установится в течение недели, включит в себя все девальвационные ожидания, которые разрастались в стране на фоне существующей внешней среды. В конечном итоге, все игроки рынка в скором времени перейдут от спекуляций в легальный кредитный бизнес, что является, по сути, целью создания любого финансового института.

– Мы надеемся, что переход к инфляционному таргетированию будет способствовать тому, что в ближайшее время банки начнут активно кредитовать бизнес и потребительский сектор, – подытожил Келимбетов.



Оперативные меры

О проделанной работе по выработке Плана оперативных мер Правительства по стабилизации экономики рассказал первый заместитель Премьер-Министра Бакытжан Сагинтаев. Как отметил он в своем выступлении, в течение июля-августа Правительством совместно с НПП «Атамекен» и представителями отраслевых ассоциаций была проведена большая работа, по итогам которой подготовлен проект Плана оперативных антикризисных мер.

– В целях недопущения снижения уровня добычи в нефтегазовом секторе нами был сделан глубокий анализ всех 57 нефтедобывающих компаний. В результате мы отобрали 39 низкорентабельных предприятий, для которых до первого октября текущего года предусмотрены налоговые послабления, в частности снижение НДПИ. Это позволит уменьшить фискальную нагрузку на эту группу компаний на 8%, что в денежном выражении составит порядка 46 млрд тенге, – сказал Бакытжан Сагинтаев.

Другое решение – это разрешение на дополнительное сжигание нефтедобывающими компаниями попутного газа, что позволит нефтяникам увеличить добычу нефти до 480 тыс. тонн, а бюджету государства – получить при этом до 19 млрд тенге. Для горно-металлургического комплекса и химической промышленности в Правительстве решается вопрос о предоставлении понижающих коэффициентов к тарифу на услуги магистральных железнодорожных сетей и электроэнергии. Сегодня сформирован пул из 90 компаний, вопросы которых рассматриваются рабочей группой экономического блока Правительства.

– Основное внимание будет уделено компаниям черной металлургии и химической промышленности, для которых также до 1 октября мы планируем налоговые послабления. При этом перед ними ставятся жесткие требования по сохранению объемов производства и рабочих мест, – сказал спикер.

В целях обеспечения сырьем отечественных металлургических и золотопромышленных компаний предполагается введение с 1 сентября запрета на вывоз из страны лома черных и золотосодержащих металлов. В сфере поддержки экспортоориентированных компаний обрабатывающей промышленности в начале года было выделено 35 млрд тенге. Компании, получившие доступ к этому руслу стимулирования, сегодня начали обеспечивать поставки тепловозов, кондитерских и других товаров на рынки Азербайджана, Узбекистана, России и ряда других стран.

– С учетом наличия спроса на нашу продукцию, мы сегодня выделяем на поддержку экспорта дополнительные объемы средств, тем самым доводя общую сумму стимулирования до 50 млрд. тенге. В общей сложности до конца года мы поддержим экспортеров на сумму порядка 180 миллиардов тенге, – сообщил Сагинтаев.

Как известно, предприятия малого и среднего бизнеса, действующие в обрабатывающей промышленности, неоднократно ставили вопросы по заключению с крупными национальными компаниями долгосрочных контрактов на поставку товаров и услуг. В этом плане, отметил спикер, сегодня также проводится большая работа. На сегодня реальная сумма контрактов составляет 3,4 трлн тенге, до конца года, судя по всему, объем заключенных контрактов превысит 4 трлн тенге, сказал спикер.

Для предприятий-экспортеров молочной отрасли и птицеводства, терпящих убытки в связи с падением курса рубля, Правительством предусматриваются меры по увеличению субсидий за счет сокращения бюджетных средств в объеме 6,6 млрд тенге, направленных ранее на поддержку растениеводства. Льготная система кредитования по ставке 9% годовых будет открыта для малого и среднего бизнеса, который, как известно, сейчас не имеет возможности доступа к банковскому финансированию.

В сфере занятости будет пересмотрена программа «Занятость-2020».

В рамках своего выступления министр национальной экономики Ерболат Досаев сообщил, что на сегодня общий объем казахстанского экспорта по всем направлениям снизился на 44%. При этом экспорт в Китай сократился на 52,6%.

– Все это является макроэкономическими предпосылками новых негативных тенденций в мире. Затяжной кризис затронул все отрасли. При этом де-факто превышение спроса на мировом рынке углеводородов ежедневно составляет 3 миллиона баррелей нефти в сутки, а запасы сырья всех развитых стран оцениваются в пределах 2,9 миллиарда баррелей. Это самый высокий уровень баррелей, который сложился за последние 18 лет, – отметил министр.

Ерболат Досаев также сообщил, что с 2017 года сфера антимонопольного регулирования Казахстана перейдет на стандарты Организации экономического сотрудничества и развития – ОЭСР. При этом предусматривается кардинальное изменение тарифной политики. В частности, до конца 2016 года в Казахстане будет осуществлен полный переход на предельные тарифы. И, как отметил глава ведомства, это позволит инвесторам правильно планировать свои затраты, а государству – ужесточить контроль за выполнением субъектами монополий инвестиционных программ.

В рамках прогнозного сценария развития на 2016 год, который уже формируется министерством, бюджет предстоящего года будет сложен из расчета 40 долларов за баррель. При этом дефицит бюджета будет снижен до 1% к 2018 году и обеспечен строго за счет объемов внутреннего финансирования, поскольку внешних заимствований, как заявил ранее глава Правительства, не предполагается. В сфере индустриальной политики государство уйдет от практики поголовной поддержки промышленных предприятий. Вместо этого мерами стимулирования будут охвачены только проекты тех компаний, которые на деле демонстрируют свою рентабельность и конкурентоспособность. Компании возьмут на себя четкие обязательства по модернизации и созданию новых производств, повышению производительности, сохранению и расширению рабочих мест.

– В этом случае мы будем видеть, где у нас точки роста и что необходимо в дальнейшем делать, – подчеркнул министр.

Говоря в свою очередь о бюджетно-социальной парадигме Правительства в рамках текущих реформ, министр финансов Бахыт Султанов заявил, что переход к свободно плавающему курсу тенге не повлияет на социальные обязательства государства, и все они будут выполнены в полном объеме.

– У нас нет никаких сомнений, что до конца года все бюджетные обязательства будут профинансированы. В настоящее время мы исполнили 65–70% от всех принятых обязательств. До конца года остается 2,8 триллиона тенге и здесь мы не видим никаких проблем. В целом бюджет готов к любым возможным рыночным изменениям курса тенге, – заявил министр.

В проекте республиканского бюджета на предстоящие три года будут оптимизированы все расходы. При этом будут внедряться новые подходы, в том числе элементы государственно-частного партнерства.



Диалог в прямом эфире

В ходе пресс-конференции спикеры ответили на вопросы представителей казахстанских и зарубежных СМИ. На вопрос о гарантии сохранения рабочих мест на крупных предприятиях отраслей в условиях усугубления кризиса Премьер-Министр РК Карим Масимов отметил, что за последние десятилетия Китай был основным драйвером экономического роста, занимая по уровню потребления ресурсов до 40% мирового объема. За счет китайского рынка потребления у нас достаточно бурно развивались многие сектора экономики, пополнялся государственный бюджет, обеспечивая финансированием все программы развития. Сегодня в условиях новой денежно-кредитной политики важными для предприятий являются конкурентные преимущества.

– Думаю, что в этом плане не только с помощью государства, но и самостоятельно компании должны приложить немалые усилия. Во-первых, они должны работать над увеличением производительности труда и переоснащением производства, поскольку на старом оборудовании на конкурентном рынке не выжить. Со своей стороны мы сейчас делаем все возможное, чтобы поддержать сохранение рабочих мест, однако в дальнейшем забота о сохранении рабочих мест будет исключительно прерогативой самих предприятий, – ответил Премьер-Министр.

На вопрос о том, куда будет двигаться обменный курс и стоит ли ожидать притока инвестиций при слабеющей валюте, Кайрат Келимбетов пояснил, что при новой системе движение курса доллара к тенге будет определяться рыночным балансом. И это будет видно каждый день.

В рамках ответа на вопрос об инвестициях Карим Масимов подчеркнул, что в процессе переговоров с инвесторами из разных стран были определены ключевые условия, на которые инвесторы зачастую обращают внимание.

– В частности, они ставят вопрос о верховенстве права внутри страны, над которым мы сейчас работаем в рамках реализации пяти институциональных реформ. Вопросы коррупциогенности также ставятся во главу угла в этом форма­те условий. Третье – это качество и профессионализм трудовых ресурсов. Над всеми этими вопросами мы сегодня работаем. При этом нельзя забывать о потенциальных возможностях ЕАЭС, в рамках которого новая финансовая политика может обладать преимуществами. Поэтому инвесторам нет причин волноваться по поводу курсовых колебаний тенге, – сказал Карим Масимов.

На вопрос о возможности влияния новой валютно-денежной системы на исполнение бюджетных обязательств предприятий, глава Правительства ответил, что курсовая политика поможет исполнению бюджетных планов, дополнительные доходы будут получены. И по поводу того, как они будут распределяться, окончательные решения примет Глава государства.

Что будет с пенсионными накоплениями граждан, если они подвергнутся обесцениванию? На этот вопрос Кайрат Келимбетов ответил, что в текущем году доходность пенсионных активов ЕНПФ более чем в два раза превышает инфляцию. За первое полугодие она составила 3,04% при уровне инфляции 1,4%. В целом средневзвешенная доходность долговых ценных бумаг, приобретенных Национальным банком в первом полугодии, составила 8,3% годовых.

В истекшем полугодии Национальный банк, согласно принятой Инвестиционной декларации ЕНПФ, инвестировал пенсионные активы на общую сумму 560,4 млрд тенге. Инвестиции осущест­влялись в основном в государственные облигации в размере 530,6 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,3% годовых, еврооблигации – 24 млрд тенге с доходностью 7,1% годовых, а также долевые финансовые инструменты – 5,8 млрд тенге.

– Сегодня деньги пенсионных накоплений граждан вкладываются в ценные бумаги негосударственного и квазигосударственного секторов, то есть в наиболее устойчивые финансовые инструменты. В рамках дальнейших действий мы будем улучшать доходность пенсионных накоплений граждан, – сказал К. Келимбетов.



Не допустить всплеска цен

Глава Национального банка Кайрат Келимбетов ознакомил журналистов с итогами торгов на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE). Так, торги на утренней сессии показали – средняя цена за доллар установилась в размере 255,26 тенге. Объем торгов составил 115 млн долларов. Сам рынок, подчеркнул глава Нацбанка, определяет, какая стоимость тенге на сегодня, исходя из того понимания, которое есть у участников рынка на основе баланса спроса и предложения.

Последовавший далее вопрос касался развития частного бизнеса в свете проводимого разгосударствления экономики. По словам министра национальной экономики Ерболата Досаева, это действие является одним из самых главных среди направлений экономических реформ Казахстана. Он признал состоявшееся после кризиса 2008–2009 годов расширение участия государства в квазигосударственном секторе. Е. Досаев напомнил о недавно принятом Парламентом и подписанном Главой государства новом законе, действующем по принципам Yellow Pages Rule – об ограничении участия государства в предпринимательской деятельности. Подобные нормы успешно работают в развитых с точки зрения экономики странах – США и Сингапуре.

– В сентябре Правительством будет принят перечень из 181 вида деятельности, в которой будет участвовать государство. Все остальные госпредприятия, которые не войдут в этот список, в соответствии с новым законом либо должны быть проданы, либо ликвидированы, если в течение двух лет не состоится продажа. Наша задача – снизить участие государства в бизнесе на 1/3 в течение двух лет, а к 2020 году довести долю участия государства в экономике только до 20%. Ежегодно с участием независимых международных экспертов будет проводиться ревизия, и по ее итогам даваться рекомендации Правительству РК с тем, чтобы по мере появления новых видов деятельности и развития частного капитала из базового перечня в 181 вид они изымались, – пояснил глава ведомства.

Относительно трансформации «Сам­рук-Казына» отмечено, что уже в сентябре состоится совет директоров холдинга, на котором будут утверждены подготовленные меры по изменению его окончательной структуры, обсуждены вопросы итогов проводимой приватизации госактивов, а также принято решение об инвестиционных бюджетных программах и направлениях деятельности.

– Правительство, которое является владельцем пакета акций госхолдинга, в рамках совета директоров рассмотрит принимаемые в рамках трансформации меры, и до конца года руководство «Сам­рук-Казына» доложит о результатах, – заключил Е. Досаев.

На вопрос о взаимодействии Казахстана со странами – членами Евразийского экономического союза при условии глобального кризиса глава МНЭ ответил так:

– Формирование ЕАЭС происходит не в самых гибких условиях, что касается общемировой экономической ситуации и вопросов, связанных с санкционным режимом для Российской Федерации. Но для казахстанской экономики, для производителей товаров и услуг с учетом перехода на новую курсовую политику все-таки рынки открываются. У нас аналогичная с РФ структура экономики, мы страны – экспортеры сырья, поэтому, когда мы ведем речь об интеграции в глобальную экономику, которая нам приносит выгоды и бенефиты, надо помнить, что она же привносит негативный оттенок при сложной макроэкономической ситуации. Думаю, что в рамках ЕАЭС для каждой страны главная задача – провести скорейшую диверсификацию экономики, для чего предстоит вырабатывать единую политику по многим направлениям.

Далее журналисты поинтересовались у главы Нацбанка, какой, по его мнению, курс валюты допустим в сегодняшних реалиях, и при каких условиях будет приниматься решение о валютных интервенциях.

По мнению Кайрата Келимбетова, «дело не в номинальном обменном курсе, который устанавливается по результатам сессии на KASE».

– Национальный банк оставил за собой право на интервенции в случае угрозы финансовой стабильности страны. То есть в среднесрочной перспективе мы ориентируемся на определенные показатели инфляции и на стабильную работу всех участников финансового сектора. По результатам влияния, происходящего в экономике, на названные факторы мы и будем ориентироваться, а не по какой-то конкретной цифре.

Также, по его словам, переход на плавающий курс тенге не отменит ныне действующего положения о том, что в выходные дни валютный курс не может быть изменен до того момента, пока не появятся результаты утренней сессии KASE.

– В предыдущем валютном режиме были правила, которые определяли, что обменные пункты могут раз в день устанавливать курс продажи и покупки валюты, согласуясь с показателями сессии на фондовой бирже. Соответственно, тот показатель валютного курса, который устанавливался по итогам торгов в пятницу, действовал и в выходные. В новой денежно-кредитной политике сохранена норма о том, что установленный в пятницу курс будет действовать до итогов утренней сессии KASE в понедельник. Также сохраняется правило, касающееся установления разницы между покупкой и продажей в 2 тенге. Мы считаем, что это очень важные меры, которые нивелируют возникающий на слухах ажиотаж и спекуляции, которые в предыдущие годы допускали некоторые обменные пункты.

Мы намерены понаблюдать, как именно в течение 5–7 дней станет устанавливаться равновесный курс тенге. Также, исходя из результатов мониторинга, будем реагировать на соотношение валютных и тенговых депозитов.

Не остался без внимания вопрос о недавно состоявшемся причислении Казахстана к десятке преддефолтных стран, что допустили несколько зарубежных агентств.

На этот счет глава Правительства Карим Масимов высказался так:

– Все зависит от экономической политики. Если бы Правительство и Нацбанк ничего не делали, а пассивно наблюдали за ситуацией, не вмешиваясь ни в какие процессы, пытаясь решить проблемы за счет того, что «палили» бы золотовалютные резервы и средства Национального фонда, то в конечном итоге дефолт бы ожидался. Но меры, которые мы сейчас принимаем, а именно переход в структурные реформы, установление инфляционного таргетирования, сохранение резервов, ужимание расходов, они как раз приведут к тому, что Казахстан выйдет из кризиса более устойчивым. Это наша цель. Я считаю, что у Казахстана есть возможности пройти все трудности под руководством Главы государства, выйдя из испытания более крепкой и обновленной страной.

Далее Премьер-Министр указал на то, что министерствам и ведомствам поставлена задача сохранения цен на товары первой необходимости.

– Наша цель – не допустить ценового всплеска на товары первой необходимости, и мы обеспечим ее достижение. В более долгосрочном периоде, я считаю, у товара должна формироваться рыночная цена. Только рынок может определять стоимость того или иного продукта. А обязанность государства – обеспечивать равноправную конкуренцию, чтобы у всех был одинаковый доступ на рынок. Также государство должно и будет помогать социально уязвимым слоям населения.

Кроме того, по мнению главы Правительства, в Казахстане есть немало точек роста, которые способны обеспечить казахстанские услугодатели. Что также послужит решению задачи о поддержке частного бизнеса и полноценном его встраивании в рынок.

– Сервисная экономика – это драйвер роста, и я думаю, что у нас есть целые пласты услуг, которые могут набрать обороты. Например, услуги транспорт­ные, туристические. Кстати, информационно-коммуникационные технологии также создают большой объем сервиса. Мы для себя приняли принципиальное решение об отказе от закупок дорогостоящего оборудования, которое потом омертвляется на балансе госорганов. Мы перейдем к политике закупки сервиса в ИКТ у частных компаний.

Поскольку сектор нефтедобычи по-прежнему остается весомым в структуре казахстанского ВВП, то на вопрос журналистов о вероятной отмене экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на нефть Премьер ответил следующим образом:

– Уже в сентябре будет принято решение о привязке ЭТП к цене на нефть, после чего Правительство перестанет директивно регулировать пошлину. Конечно, для нефтедобывающих предприятий вопрос ЭТП непростой, поскольку сейчас нефтяная и нефтедобывающая отрасль из локомотива казахстанской экономики превращается в сектор, который придется поддерживать в этот непростой период.

Тем не менее если не заместить долю нефти в ВВП, то нарастить сейчас существующую способен аграрно-промышленный комплекс Казахстана. Более того, глава Правительства считает, что потенциал для роста сельхозотрасли в РК огромный.

– Если сравнить производительность труда в агросекторе РК с таким же показателем в Австралии и Канаде, а это страны, схожие с нами по структуре экономики, то он отличается в 10 раз. То есть у нас – ровно в 10 раз ниже производительность труда. Что будет делать Правительство для аграриев в рамках членства в ВТО? Мы продолжим оказывать помощь в уже определенных нами объемах тем предприятиям, которые являются более конкурентоспособными, которые имеют рынки сбыта и умеют правильно хозяйствовать.

В завершение двухчасовой пресс-конференции в прямом эфире члены Правительства ответили также на вопросы относительно монетарных и немонетарных методов удержания инфляции, рассказали о характере исчисления прожиточного минимума и расчета продуктовой корзины, а также отметили обязательное выполнение всех социальных обязательств и бесперебойное финансирование всех бюджетных обязательств.