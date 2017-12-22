​Миссия завершена

Спикер Сената поблагодарил российского посла за многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в укрепление дружественных связей между нашими странами. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул эффективный характер двустороннего стратегического партнерства и приверженность Казахстана курсу на его дальнейшее углубление. По словам главы Сената, казахстанско-российские отношения являются важным положительным фактором международной политики, играют стратегическую роль на пространстве СНГ.

Собеседники с удовлетворением констатировали растущую активность межпарламентского взаимодействия Казахстана и России, отметив высокую динамику встреч и контактов депутатов в двустороннем и многостороннем форматах.

Были обсуждены вопросы торгово-экономического, межрегионального и пограничного сотрудничества, тон которому задают главы двух государств.

– В последнее время мы почувствовали, что Евразийский экономический союз, идея которого была предложена Президентом Нурсултаном­ Назарбаевым, стал давать ощутимые плоды. Пошла в рост торговля, укрепились интеграционные связи, – подчеркнул российский дипломат.

Собеседники акцентировали внимание на мероприятиях, связанных с предстоящим председательством Казахстана в Совете Безопасности ООН. Посол подтвердил готовность РФ поддержать инициативы нашей страны, а также выразил признательность за позицию Астаны по принципиальным вопросам современности.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вручил Михаи­лу Бочарникову почетную грамоту Сената Пар­ламента Республики Казахстан.