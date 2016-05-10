Годы берут свое, но несмот­ря на это, надев ордена и медали, ветераны, кто смог, пришли к мемориалу, чтобы почтить память однополчан, возложить цветы к подножию монумента. Актюбинцев позд­равил с праздником Победы аким облас­ти Бердыбек Сапарбаев. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной. Прогремел залп салюта в честь воинов-победителей. Затем состоялась торжественная церемония возложения цветов.

Вклад актюбинцев в Победу весом. В годы войны область отправила на защиту Родины свыше 120 тыс. бойцов. Здесь, в Актобе, были сформированы знаменитые воинские соединения – 312-я стрелковая дивизия, 101-я стрелковая бригада, которые героически сражались под Сталинградом, Москвой, Ленинградом... 38 актюбинцев удостоены звания Героя Советского Союза, 9 стали полными кавалерами ордена Славы.

Живые цветы. Их море. Они были возложены и к подножиям мемориального комплекса Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, Аллеи Героев, памятника «Пушка», братской могилы. В парках и скверах, на площадях в этот день звучали песни военных лет, были установлены полевые кухни, где ветераны могли отведать солдатской каши.

На сценической площадке Парка Первого Президента РК была организована литературно-музыкальная, хореографическая композиция под названием «Ұлы Жеңіс. Даңқы. Мәңгілік». В ней приняли участие артис­ты областного драмтеатра им. Т. Ахтанова, хор ветеранов «Наставник», камерный хор, оркестр эстрадно-духовой музыки.