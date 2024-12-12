Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Талгаре
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Казахстанцев предупредили о фейках, которые распространяются в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz
В администрации региона опровергли факт подготовки акции протеста в городе.
«Информация о том, что в Таразе организовывается митинг по поводу ситуации в городе, не соответствует действительности. Напоминаем об ответственности за распространение ложных сведений, действия, нарушающие общественный порядок, в рамках закона. Призываем граждан доверять только достоверной, официальной информации и не поддаваться на провокации», – говорится в официальном сообщении.
Там же напомнили, что в отношении распространителей дезинформации в рамках закона предусмотрены жесткие меры.