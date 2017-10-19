Митингующие у здания Рады пообещали не выпускать депутатов, пока они не примут законы

Политика
Митингующие возле здания Верховной рады заявили, что не будут выпускать депутатов из парламента до принятия ими законов о снятии депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда, а также изменений в закон о выборах. К этому их призвал лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили, передает Tass.ru.

"После четырех часов вечера митинг будет продолжаться, и мы не должны их (парламентариев – прим. автора) выпускать, пока они не проголосуют за волю народа, но делать это нужно мирно", – сказал Саакашвили, посетивший палаточный городок в Мариинском парке поздно вечером в среду.

По его словам, на 16:00 четверга назначен основной сбор протестующих, потому что именно в это время депутаты будут рассматривать интересующие митингующих законопроекты.

К данному моменту возле задания Рады уже находятся около 1 тыс. участников акции. Обстановка спокойная, за порядком, как и накануне, следят Нацполиция и Нацгвардия, оцепившие Мариинский парк. Заседание парламента начнется в 10:00.

Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания антикоррупционного суда.

Организаторами манифестации выступили сразу несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ), а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего Блока Петра Порошенко. За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией.

Популярное

Все
Мир прекрасный и удивительный
12 медалей из Аммана
Престижные трофеи разыграли в Алматы
Хоккейный август
Взят курс на поэтапную модернизацию
Сохранили позицию
Найти человека в один клик
Отбор на Азиаду
Реформы не ради реформ
Фокус на реальные запросы граждан
Курултай: логика преемственности и ответственности
Телемедицина поможет сельчанам
Ядерные технологии: от фундаментальной науки к высокотехнологичной экономике
Big Data: какой станет республика в эпоху искусственного интеллекта
«Кайрат-Жастар» задает тон
Тепло родных мест
Выпуск первой партии продукции состоится в 2029 году
Масложировая продукция стала одним из лидеров несырьевого экспорта
Бычок – в аренду…
СКО: территория партнерства
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Сборная Казахстана впервые выиграла чемпионат по бразильскому джиу-джитсу
Саумал: ставка на полезность
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области
24 медали из Мадрида
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Министр просвещения встретила в аэропорту Алматы победителей IPhO-2026
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
Приаралье: память о больших переменах
День металлурга
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотая Орда как модель степной цивилизации
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

В Европарламенте отметили прогресс Казахстана в политическо…
От Кавказа до Центральной Азии: почему выборы в Армении важ…
«Дипломатия родства» и геополитика транзита. Как союз Казах…
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]