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Митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру

Уважаемый митрополит!

От имени Духовного управления мусульман Казахстана поздравляю Вас и всех христиан нашей страны с большим праздником – Светлым Христовым Воскресением.

В Священном Коране жизни пророка Исы (мир Ему) посвящена отдельная сура «Мариам», и имя этого Посланника Аллаха упоминается много раз. Его жизнь и дея­тельность глубоко почитаются всеми мусульманами.

Праздник Пасхи, установленный христианами в честь Воскресения Иисуса Христа, берет свою историю гораздо раньше – со спасения пророка Мусы (мир Ему) и потомков Авраама от египетской армии и фараона, желавших их погубить. По сути, праздник знаменует спасение наших душ от греха и олицетворяет милосердие и любовь Всевышнего.

В исламе этот праздник также является одной из памятных дат. Так, в месяц мухаррам мусульмане соблюдают добровольный пост в знак благодарности за спасение Посланника Всевышнего Аллаха – Мусы (мир Ему) и его последователей от армии фараона.

Добавлю, что в месяц мухаррам ковчег пророка Ноя (мир Ему) причалил к суше после долгого плавания во время Всемирного потопа. О месяце мухаррам в священном Коране сказано: «Воистину, число месяцев у Аллаха – двенадцать. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них – запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе. Знайте, что Аллах – с богобоязненными».

Духовные принципы праздника Пасхи, направленные на объединение верующих вокруг Единого Творца, уверен, оказывают благотвор­ное воздействие на умы и сердца и мусульман, и православных, и всех наших соотечественников. Верю, что именно гражданская сплоченность и добрая воля казахстанцев, чувство братства и взаимоподдержки позволили нам преодолеть пандемию коронавируса, последствия январских событий и оградить казахстанское общество от разобщения и нравственного упадка.

На благословенной земле Казах­стана между представителями традиционных религий установились дружеские взаимоотношения, в гармонии и мире действуют все конфессии, зарегистрированные в стране. Они прилагают все усилия для укрепления мира и взаимоува­жения в нашей стране. В эти пасхальные дни, когда верующие христиане обращаются к своим духовным истокам, призывы к добру и милосердию становятся еще более актуальными.

От всей души желаю Вам, православным христианам и всем казахстанцам благополучия и процветания.

С уважением, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий
Наурызбай хаджи Таганулы

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