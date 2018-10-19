МКС РК обеспокоено реализацией некоторых мер госпрограммы туристкой отрасли до 2023 года
Жанат Тукпиев
Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов выразил обеспокоенность реализацией некоторых мер, которые прописаны в госпрограмме развития туристской отрасли до 2023 года. По его словам, есть большая вероятность получить документ, который в очередной раз просто ляжет на полку, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Нам всем нужно биться за то, чтобы все нормы в госпрограмме сохранились. Потому что многие меры под угрозой, их режут. Есть большая вероятность получить документ, который в очередной раз просто ляжет на полку", – заявил Кожагапанов на презентации госпрограммы в Астане.
По его словам, за 27 лет независимости республики было создано четыре госпрограммы, которые так и не заработали.
"Туризм развивается в отличие от других отраслей экономики – стихийно, без какой-либо системности и господдержки. Он самостоятельно растет. Но это не делает нам чести. Ближнее зарубежье во всех компонентах начинает нас опережать. Все рассматривают эту отрасль как драйвер экономики. Мы, к сожалению, пока только декларируем документами, но этого не подтверждаем", – отметил Кожагапанов.
Отметим, государственная программа развития туристской отрасли РК до 2023 года разрабатывается Министерством культуры и спорта РК в соответствии с поручением Главы государства.
Инфраструктурным ядром госпрограммы является топ-10 туристических дестинаций на республиканском уровне и топ-50 - на региональном уровне. Развитие выбранных 10 направлений является ключевым условием формирования современного высокоэффективного туристского комплекса и повышения вклада в туризм в экономику РК.
Данные меры позволят Казахстану увеличить долю туризма в структуре ВВП с 1 до 8 процентов к 2023 году; обеспечить рост числа занятых в туристской отрасли с 400 до 650 тысяч человек; внешнего туристского потока с 6,5 до 9 миллионов посетителей; числа внутренних туристов с 4,6 до 8 миллионов, а также вход Казахстана в 30-ку ведущих стран по туризму.