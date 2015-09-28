Технологии
МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
Международная космическая станция (МКС) выполнила маневр, который позволил ей избежать столкновения с находящимся на орбите мусором, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Роскосмоса.

Отмечается, что опасное сближение могло произойти в воскресенье, 27 сентября, в 14.41 по московскому времени, вероятность этого события была высокой. МКС выполнила маневр, позволивший избежать столкновения, в 12.06. Для этого специалистами Центра управления полетами были рассчитаны параметры изменения орбиты полета станции. После смены траектории максимальная высота орбиты составила 421,16 километра.

В июле МКС избежала столкновения с обломком советского спутника "Метеор", отмечает "Лента.ру". На время, пока сохранялась опасность этого события, экипаж станции перешел в пристыкованный к ней корабль "Союз", но затем вернулся на МКС.

В июне станция была выведена из-под удара обломка американского спутника.

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