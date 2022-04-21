Младенец-гигант родился в Таразе

В Таразе родилась девочка весом 5 тысяч граммов и ростом 62 сантиметра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Жамбылской области.

"19 апреля в 09:45 в приемное отделение перинатального центра Жамбылской областной многопрофильной больницы поступила беременная женщина с регулярными схватками. После осмотра врачами был немедленно организован консилиум, на котором остро решался вопрос о методе родоразрешения. Проблема была в том, что плод предлежал не головкой, а тазовым концом, то есть ягодицами, и ко всему прочему по всем признакам ожидался крупный плод", – говорится в сообщении.

По словам специалистов, иногда такое случается, что крупные дети в тазовом предлежании рождаются естественным путём, и всё проходит гладко, все очень индивидуально. Но в этом конкретном случае ситуацию осложняли крупный предполагаемый вес плода, а также метаболический синдром матери.

"Было решено родоразрешить путём операции кесарева сечения в экстренном порядке. И вот в 10:46 на свет появилась девочка весом 5 тысяч граммов и ростом 62 сантиметра! Такой плод называется гигантом. Операция была проведена руководителем организационно-методического отдела Багдат Нурмахан и заведующей приёмным отделением Акерке Токбергеновой. Операция прошла успешно, мама и ребёнок чувствуют себя хорошо", – дополнили в ведомстве.