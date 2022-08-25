Фото: polisia.kz
Происшествия , Видеогалерея
Младенца и 5-летнюю девочку заперли в автомобиле в жару родители в Жетысае

5-летнюю девочку и младенца оставили в запертом автомобиле родители в жару в городе Жетысае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Жетысайского районного отдела полиции обратился местный житель. Он сообщил, что на одной из улиц Жетысая находятся запертые в салоне автомобиля Toyota Сamry 5-летняя девочка и младенец.

Полицейские сразу же выехали на место происшествия и провели проверку. Стражи порядка установили родителей оставленных в машине детей.

Со слов супругов, они отлучились примерно на 10 минут только для того, чтобы встать в очередь в диагностическом центре.

В настоящее время новорожденный ребенок и маленькая девочка чувствуют себя хорошо и находятся вместе с родителями.

По данному факту сотрудники полиции провели с родителями разъяснительную беседу.

Между тем чуть ранее в Telegram-канале Qumash было опубликовано видео очевидца происшествия. В публикации утверждается, что детей вызволяли из авто около часа.

«У грудничка, по словам очевидца, на носу была засохшая кровь, а девочка вся покраснела. Сколько всего времени они провели в салоне, неизвестно», – говорится в посте.

 

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