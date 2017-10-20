Общество
Младенцы умирают в Казахстане из-за некомпетентности врачей – ЮНИСЕФ
В Казахстане основными причинами младенческой смертности являются недостаточные знания и навыки врачей, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"В Казахстане в вопросе младенческой смертности сложилась необычная ситуация. Если во всем мире она снижается в первую очередь за счет искоренения предотвратимых причин, то в Казахстане, несмотря на значительное снижение показателей младенческой смертности, основными причинами сложившейся ситуации являются не соблюдение имеющихся стандартов и алгоритмов, дефицит неонатологов, недостаточные знания и навыки, отсутствие единого подхода к применению антибиотиков и другие", – отмечается в релизе фонда.

При этом отмечено, что среди причин смертности детей в возрасте до 28 дней высок процент заболеваний, которые можно предотвратить с помощью доступных и недорогих технологий.

Стоит отметить, что, согласно новому отчету ООН "Уровни и тенденции детской смертности 2017 года", в мире в 2016 году ежедневно умирали 15 000 детей, не достигнув своего пятого дня рождения, 46% из них – или 7000 детей – погибли в первые 28 дней жизни.

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