меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
30 лет Независимости
Рухани Жаңғыру
Независимость: год за годом
STOP Коррупция
"Киноархив"
"Простые истории"
Мир Абая
Қазақ тілі
Закон и Порядок
Коронавирус
Эксперт-совет
Летопись «Казправды»
Планета
Комиксы
Архив рисунков
Дело из архива
Литературная гостиная
Казахстан: первые шаги. История в карикатурах
Акции "Казахстанской правды"
Проект "Летопись Независимости"
Туризм и путешествия
Кадровые назначения
Послание Президента
Кадровый резерв
Казахстан в цифрах
Год волонтера
Славные имена Великой степи
Взрывы в Жамбылской области
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
COVID
USD, 416,91
USD 416,91
RUB, 7,34
RUB 7,34
EUR, 446,47
EUR 446,47
Экономика
мммм
2 июля 2014 г. 14:45
Дана Саудегерова
пппп
папарапрапр
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
09:18
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
01:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
00:45
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
02:30
Референдум-2022: не оставаться в стороне
02:45
Что думают предприниматели о новых поправках в Конституцию РК
01:45
В каком положении оказались экспортеры и импортеры Казахстана на фоне геополитического кризиса
12:53
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
10:15
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
00:30
Острый дефицит сахара разгоняет цены в Усть-Каменогорске
02:00
Сомнительная практика передачи земель бизнесу сложилась в Атырау
06:14
Долг перед будущим
01:30
Беспрецедентная история: жителям Шымкента удалось через суд отстоять местный стадион
08:17
Директор аптеки наладила торговлю психотропными лекарствами в Нур-Султане
00:00
Почему ремонт арычной системы Алматы длится около 20 лет?
09:59
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 мая
00:15
Чиновники жертвуют карьерой, чтобы не срывался график строительства дороги в Актюбинской области
01:00
Печное отопление и привозную воды продолжают использовать школы в Костанайской области
02:15
Число смертельных случаев от ожогов среди детей выросло в шесть раз в Атырауской области
05:18
Триумф и трагедия
13:41
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
18 мая 2022 г. 9:38
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
18 мая 2022 г. 16:43
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
20 мая 2022 г. 16:50
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
18 мая 2022 г. 0:00
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
18 мая 2022 г. 21:41
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
19 мая 2022 г. 0:00
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
18 мая 2022 г. 1:30
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
20 мая 2022 г. 20:38
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
18 мая 2022 г. 15:27
Состав правления нацхолдинга "Байтерек" будет сокращен
23 мая 2022 г. 13:48
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
19 мая 2022 г. 0:45
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
19 мая 2022 г. 10:20
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
20 мая 2022 г. 2:00
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
18 мая 2022 г. 11:20
Грозит ли карантин Казахстану из-за "Стелс-омикрона", рассказали в Минздраве
18 мая 2022 г. 0:30
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
30 апреля 2022 г. 14:28
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
4 мая 2022 г. 1:00
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
8 мая 2022 г. 10:27
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
243 (27517)
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Мажилис , Экономика , Транспорт
Программа льготного автокредитования вскрыла искусственно с…
25 мая 2022 г. 14:15
Правительство , Экономика
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иност…
25 мая 2022 г. 13:41
Экономика
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
25 мая 2022 г. 12:53
Экономика , Общество
Эффективный способ борьбы с вейпами назвал глава Миннацэкон…
25 мая 2022 г. 12:48
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]