Мне дали всего 19 минут: Ошакбаев о теледебатах с главой Минздрава

Общество
Жания Уранкаева
На публичные дебаты о внедрении системы медицинского страхования министру здравоохранения Елжану Биртанову и общественному деятелю, экономисту Рахиму Ошакбаеву выделили по 19 минут эфирного времени. Об этом сам Ошакбаев сообщил на своей странице в социальной сети, передает Kazpravda.kz

Тема для дебатов: "Обязательное социальное медицинское страхование: доводы, аргументы, мнения".

"Дорогие друзья! Мы согласовали с уважаемым телеканалом "Хабар" регламент сегодняшних теледебатов в прямом эфире в 19.30 по времени Астаны. Вы также сможете посмотреть этот ПРЯМОЙ ЭФИР У МЕНЯ НА СТРАНИЧКЕ в Фейсбуке и оставить там свои комментарии. Согласно регламенту, чистого времени для моего выступления отводится ВСЕГО 19 МИНУТ. Поэтому, буду стараться очень сжато успеть сказать главные соображения", – написал на своей странице в Facebook Ошакбаев (орфография и пунктуация автора сохранены). 



Также экономист-общественник отметил, что ранее он обращался к подписчикам с просьбой сформулировать свои вопросы министру. В ответ он получил "порядка 100 очень важных вопросов".

Согласно программе дебатов, спикерам дадут возможность презентовать свои позиции, после чего последует серия вопросов-ответов, обсуждение и подведение итогов. В рамках программы зрителям представят телесюжеты по теме внедрения медстрахования в РК. В общем на публичные дебаты выделили порядка одного часа эфирного времени. 

Добавим, что дебаты сегодня пройдут в прямом эфире телеканала "Хабар" в 19.30. В 20.50 состоится трансляция записи на телеканале "Евразия".

О своих аргументах против реформы ОСМС Рахим Ошакбаев впервые написал в соцсетях в конце июня. В свою очередь министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил о готовности поспорить с общественником в формате теледебатов в прямом эфире любого телеканала. 

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