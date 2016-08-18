​«Мне Робин по сердцу давно…»

Пролог при свечах



Одно из первых воспоминаний послевоенного детства – небольшая комната, на стене которой не черная картонная «тарелка», а солидный трофейный репродуктор, с лицевой стороны затянутый багряно-коричневой ковровой тканью. Сколько же в те годы прослушано концертов советской песни, сколько полезно-познавательных передач обо всем на свете, сколько классической и народной музыки. А «Клуб знаменитых капитанов», а «Театр у микрофона», прославленные певцы и мастера художественного слова!..

Слушатели радио становились людьми, особенно чуткими к литературе и искусству. Оно – неповторимый культурный ресурс – тоже принадлежало к тем давним годам, о которых современный писатель сказал точные слова: «У нас была великая эпоха».

Но возвратимся в уютный теп­лый полумрак тесной комнаты, за круглый обеденный стол, а за ним после скудного ужина собралась вся семья – мама, папа и семилетний сын. Свет включат ближе к полуночи, а пока на столе «горит свечи огарочек», из репродуктора слышна песня, пленившая сразу и на многие годы: «Постой, выпьем в дорогу еще. Бетси – нам грогу стакан! Последний, ей-богу!» Никакого грогу, хоть и в дорогу, да и чужеземной Бетси тоже в наших краях не водилось. Но какая прекрасная бодрость, какое веселое пренебрежение к невзгодам, какая непоколебимая вера в светлый завтрашний день. Целебный бархатный бас певца помогал справиться с горькой печалью потерь и призывал отправиться в дорогу, в дорогу жизни.

Навсегда запомнилось: пел солист Большого театра Максим Михайлов, музыка Людвига ван Бетховена. Название самой песни – «Шотландская застольная». Бессмертный Людвиг, верный друг нашего сердца! Он ведь и чудесного «Сурка» сочинил: «Из края в край вперед иду,/;И мой сурок со мною».

Шли и шли годы, время от времени из репродуктора, а потом и с телевизионного экрана обаятельно-победительный голос певца укоризненно вопрошал: «Кто врет, что мы, брат, пьяны? Мы веселы просто, ей-богу…» И наступил день, когда бетховенский песенный шедевр стал замечательным музыкальным фоном для стихов и поэм Роберта Бернса в очень хороших (вполне под стать подлиннику) переводах Маршака. Прибавим, что Бернс – автор целого шотландского застольного песенника. «Побольше кружки приготовь/;И доверху налей./;Мы пьем за старую любовь,/;За дружбу прежних дней»; «За тех, кто далеко, мы пьем…»; «Вина мне пинту раздобудь…»; «Стакан вина и честный друг. Чего ж еще нам, братцы?»; «Наш Вилли пива наварил…». И наконец, хмельной шедевр с очевидным трагедийно-оптимистическим подтекстом: «Так пусть же до конца времен/;Не высыхает дно/;В бочонке, где клокочет Джон Ячменное зерно!»

Эти поистине первоклассные стихотворные сочинения по воле судьбы присоединились к не менее значимому поэтическому собранию, также авторства Маршака, – «Сонетам» Шекспира.

И Шекспир, и Бернс пришли к советскому читателю в очень нелегкие времена, когда, как сказано в стихотворении шотландского барда: «Умолк тяжелый гром войны,/;И мир сияет снова./;Отцов ребята лишены,/;И горько плачут вдовы». Справиться с большой бедой, преодолеть печаль, вернуться к мирной жизни с ее обыкновенными, пусть и нелегкими, заботами и невзгодами помогали стихи и песни, верные слова и хорошая музыка.

Две превосходные книги «на вечные времена» передал Маршак вскоре после войны советским читателям – «Сонеты» Шекс­пира и собрание поэм и стихотворений Роберта Бернса. Поклонники английского драматурга и шотландского барда, разумеется, немедленно разобрались в необходимости и первокласснос­ти блистательных переводов, неповторимых по цельнос­ти и следованию генеральной пушкинской традиции. Читатели не замедлили поставить и «отца нашего Шекспира», и «веселого парня Робина (Роберта)» на одну книжную полку. Однако, признаемся без утайки, тексты классиков имели разную адресную направленность и были по-особенному инструментованы.

«Был честный фермер мой отец…»

Роберт Бернс появился на свет в середине сырой шотландской зимы 1759 года. Его первым домашним кровом была крохотная избушка с маленьким окошком. Сам поэт засвидетельствовал: «Надежды нет, просвета нет,/;А есть нужда, забота./;Ну, что ж, покуда ты живешь,/;Без устали работай./;Косить, пахать и боронить/;Я научился с детства./;И это все, что мой отец /;Оставил мне в наследство».

Суровую крестьянскую долю Бернс познал сполна и на всю жизнь. Расстаться с ней не пришлось до последнего часа. Неспроста прекрасно знавший античных классиков поэт не очень жаловал монументально-героическую «Энеиду» Вергилия, зато настольной книгой были обстоятельные «Георгики» того же автора, древнеримская энциклопедия сельской жизни. Здесь надо заметить, что крайняя бедность не смогла помешать поэту, писавшему стихи с семнадцати лет, стать образованным человеком. Пусть в школу его с братом Гильбертом записали как одного человека и в класс они ходили по очереди, пусть газеты и журналы он мог читать только благодаря тому, что их ссужал ему доб­росердечный сосед капитан Риддель, жаркое и неуемное стремление к знаниям ничто не могло остановить.

А в деревенской школе Роберту повезло. Всю жизнь он с благодарностью вспоминал первого учителя, которого земляки-сооте­чественники нанимали вскладчину. Плата была не деньгами, просто-напросто учителя, как и в русской дореволюционной деревне, кормили по очереди. Именно в школе Бернс научился «непрос­тому делу: внимательно читать стихи и прозу». Молодой человек стал не только самым прилежным, но и самым талантливым учеником; способности крестьянского паренька оказались замечательными. Самостоятельно он изу­чил французский язык, занялся латинским, и современники отмечали красоту и безупречность перевода сочинений Цезаря. Многочисленные письма Бернса написаны образцовым английским языком. Отлично владел он и простонародной речью, богатым языком любимой родины.

Читателем его можно назвать отменным. Поэт не расставался со сборником шотландских народных песен (на эти мелодии он писал стихи), увлекался Стерном, Смоллеттом, Шекспиром. Знакомился со стихами соратников по поэтической судьбе и наслаждался сказаниями о старине. «Преданья старины глубокой» всегда волновали свободолюбивого Бернса. От имени вольных предков, народных героев Шотландии, он обращался к современникам. «Вы, кого водили в бой Брюс, Уоллес за собой, –/;Вы врага любой ценой/;Отразить готовы…/;Пусть останется в строю,/;Кто за родину свою/;Хочет жить и пасть в бою/;С мужеством героя».

Когда стихи Бернса получили известность, когда в 1786 году вышла книга «Стихи, преимущественно на шотландском диа­лекте», молодого человека, загорелого, рослого красавца, элегантного и с прекрасными манерами, стали наперебой приглашать в знатные дворянские и купечес­кие дома, к лицам духовного звания. Принимали его восторженно, тем более что поэт являлся великолепным собеседником, зорким и пристрастным наблюдателем нравов и поступков. А свои наблюдения – «У каждого обычай свой,/;Свой путь, свои стремленья» – Бернс переплавлял в золото стихов и эпиграмм, на которые также был великий мастер.

Суровый и богатый старик Армор, отец прекрасной Джин, пос­ле многих отказов все-таки дал согласие на брак. Четверо детей родилось в счастливом, но до крайности бедном семействе, и когда Бернс лежал на смертном одре, жена ждала пятого ребенка. Нужда и постоянные горькие заботы так и не покинули великого поэта. Роман с шотландской знатью и священниками не получился, свободолюбивые стихи пришлись не по вкусу власть и деньги имущим, тяжелая болезнь рано оборвала жизнь мелкого акцизного чиновника, очень скоро на вечные времена прославившего Шотландию, которую он так любил и так беззаветно воспевал.

«Я славлю жизни торжество…»

Поэзия Бернса обнимает собою все стороны жизни. Темы его стихов, баллад и поэм чрезвычайно обширны, и каждое произведение неповторимо по замыслу, по образности, по разнообразной интонации. Он очень ценил искренние чувства простых людей, и эти чувства обладали высоким достоинством жизненной правды. С открытым сердцем, со свободной душой писал стихи Бернс. «Скалистые горы, где спят облака…», «Забыть ли старую любовь…», «Дерево свободы» («И будут люди жить в ладу,/;Как дружная семья, брат!»), «Ты спишь ли, друг мой дорогой…».

Необыкновенно сильно, прос­тыми, доходящими до самого сердца словами писал Бернс о высшем земном чувстве – о любви. И когда любовь была источником бесконечной, всеохватывающей радости: «Давай пойдем бродить вдвоем/;И насладимся вволю/;Красой плодов в глуши садов/;И спелой рожью в поле…/;Как дождь весной – листве лесной,/;Как осень – урожаю,/;Так мне нужна лишь ты одна,/;Подруга дорогая!» И когда любовь заканчивается невозвратной разлукой и печалью: «Ты меня оставил, Джеми,/;Ты меня оставил./;Навсегда оставил, Джеми,/;Навсегда оставил».

Любовная лирика Бернса необыкновенно целомудренна и жизненна, те ее герои, которые симпатичны поэту, сразу же становятся нам бесконечно близкими: мы переживаем рассказанные события вместе с ними; по несказанному волшебству мы живем их душевной жизнью, необыкновенно притягательной. Да разве можно устоять перед озорным обаянием чудесного парня по имени Финдлей, который «…стучится в поздний час…»! «– Тебе калитку отвори…/;«А ну!» – сказал Финдлей. –/;Ты спать не дашь мне до зари!/;«Не дам!» – сказал Финдлей…/;– С тобою ночь одну побудь…/;«Побудь!» – сказал Финдлей. –/;Ко мне опять найдешь ты путь./;«Найду!» – сказал Финдлей…»

И как хорош «Ночлег в пути» с его неповторимой интонацией нежности и преданной любви: «Я целовал ее в уста –/;Ту, что постлала мне постель,/;И вся она была чиста,/;Как эта горная метель». И конечно же, у многих из нас с детских и юношеских лет на слуху блистательные бернсовские шедевры: «Ты свистни – тебя не заставлю я ждать…», «Пробираясь вдоль калитки/;Полем, вдоль межи,/;Дженни вымокла до нитки/;Вечером во ржи» (строка из этого стихотворения стала названием знаменитой повести «Над пропастью во ржи»), «Что делать девчонке? Как быть мне, девчонке?», «В полях, под снегом и дож­дем…». Проникновенный романс на слова Бернса «Ах, почему жестокий рок –/;Всегда любви помеха/;И не цветет любви цветок/;Без славы и успеха?» звучит в культовой комедии «Здравствуйте, я – ваша тетя!».

А остро-безжалостные сатиры, а искрящиеся мужественным юмором поэмы «Тэм О’Шентер» и «Веселые нищие», а поразительные, колкие и смешные эпиграммы. Одним словом, Бернс, чье творческое наследие на родине называют «Библией шотландского народа», неисчерпаем. Александр Твардовский заметил, что великий шотландский поэт – «удивительное и редкостное поэтическое явление». Мы же имеем право с добрым чувством помнить, что основной корпус русскоязычного Бернса впервые подготовлен к изданию (1946) в нашем городе. Помнить и верить, что блистающие вечными снегами вершины Тянь-Шаня подвигли Маршака вдохновенно написать: «В горах мое сердце… Доныне я там…»