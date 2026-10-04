Мнение казахстанцев учтут при отборе кандидатов на судейские должности

Они принимаются до 16 октября включительно

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Казахстанцам предложили поделиться мнением о кандидатах, претендующих на должности председателей районных и приравненных к ним судов.

Отзывы принимаются в рамках отбора, объявленного 3 сентября 2026 года. Оставить свое мнение можно до 16 октября включительно в специальном разделе на сайте Высшего Судебного Совета.

«Для обеспечения объективности и открытости отбора судей Высший Судебный Совет призывает граждан поделиться мнением о кандидатах, участвующих в отборе на занятие должностей председателей районных и приравненных к ним судов», – сообщили в Высшем Судебном Совете РК.

При отборе также будут изучаться профессиональные и личностные качества претендентов, а также другие обстоятельства, имеющие значение при рассмотрении их кандидатур.

Оставить отзыв можно в разделе «Мнения граждан об участниках конкурса»