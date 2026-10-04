Мнение казахстанцев учтут при отборе кандидатов на судейские должности

Суд

Они принимаются до 16 октября включительно

Фото: Сгенерировано ИИ

Казахстанцам предложили поделиться мнением о кандидатах, претендующих на должности председателей районных и приравненных к ним судов.

Отзывы принимаются в рамках отбора, объявленного 3 сентября 2026 года. Оставить свое мнение можно до 16 октября включительно в специальном разделе на сайте Высшего Судебного Совета.

«Для обеспечения объективности и открытости отбора судей Высший Судебный Совет призывает граждан поделиться мнением о кандидатах, участвующих в отборе на занятие должностей председателей районных и приравненных к ним судов», – сообщили в Высшем Судебном Совете РК.

При отборе также будут изучаться профессиональные и личностные качества претендентов, а также другие обстоятельства, имеющие значение при рассмотрении их кандидатур.

Оставить отзыв можно в разделе «Мнения граждан об участниках конкурса»

#суд #судьи #Высший совет

Популярное

Все
Пожар произошел на территории «Семей орманы»
Астана стала местом встречи мирового AI-кино
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Astana AI Film Festival 2026 завершился: названы победители международного конкурса
17-летнему туристу помогли спуститься с горы в Алматинской области
Казахстан завершил Азиаду с 84 медалями и поднялся на три позиции
Казахстан вернулся в конкур на Азиаде и вошел в двадцатку сильнейших
AI становится новой инфраструктурой глобальной экономики
Основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар намерен открыть офисы компании в Казахстане
Водителей предупредили о снеге и гололеде в Актюбинской области
Спасатели призвали не ходить в горы из-за непогоды в Алматинской области
Свыше 500 млн тенге выплатили пациентам за причиненный при оказании медпомощи вред
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Айдос Мырзахметов назначен министром обороны Казахстана
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистау
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Двукратный чемпион мира по боксу вышел в полуфинал Азиады
Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти
События в Мангистау: поручения Президента и принятые меры
Даурен Косанов освобожден от должности министра обороны
Токаев поручил подготовить План военной реформы после трагедии в Мангистау
Трагедия в Мангистау: факты против информационных вбросов
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем труда
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Талантам надо помогать
Газете «Қалқан» Национальной гвардии — 65 лет
Президент потребовал проверить обеспечение безопасности военнослужащих
Пять медалей завоевал Казахстан на Азиаде в минувший выходной
Снято до трагедии: старое видео с «телом» выдают за кадры из Мангистау
Девятиэтажка пойдет под снос
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Не смолкают струны дружбы

Читайте также

Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Констит…
Актера и блогера Нурсултана Жаксыгена признали виновным по …
Пострадавший на руднике горняк отсудил 4 млн тенге в област…
Нормы о пособии награжденным многодетным матерям проверят в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]