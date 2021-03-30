Многие казахстанцы продолжают не верить в существование коронавируса – Цой
Айдана Демесинова
Казахстанцы, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, продолжают не верить в существование коронавируса и нарушают карантин. О том, в каком регионе больше нарушителей, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге СЦК, передает корреспондент Kazpavda.kz.
"Среди населения имеется определенная категория граждан, которая не верит в существование вируса и продолжает проводить свадьбы, банкеты в частных домах, коттеджах, некоторые работают подпольно. Несмотря на вводимые ограничительные меры и предупреждения, мониторинговыми группами продолжается выявление объектов, которые работают с нарушением санитарно-эпидемиологических требований", - сказал Цой.
Так, по его данным, в марте было проведено 16 030 рейдов по выявлению нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина, проверкой охвачено 102 966 объектов, из них 2 864 объекта, несмотря на административные меры, продолжают нарушать установленные ограничительные требования, режим работы, проводят массовые мероприятия. Возбуждено 3 021 административное дело.
"Наибольшее количество таких объектов выявлено в Восточно-Казахстанской области - 838, Алматы -775, Шымкенте - 254. На сегодня в стране выявлено 512 злостных нарушителей карантинных мер. В разрезе регионов лидируют: Шымкент - 153, Нур-Султан - 63, Алматы - 56, Жамбылская область - 41, Костанайская - 34, Павлодарская - 23 и другие. Из 512 злостных правонарушителей 486 - представители малого бизнеса, 4 – объекты среднего предпринимательства и 22 физических лица", - заключил министр.