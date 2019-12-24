​Много бокса не бывает

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов в минувшие выходные досрочно победил американца Алана Санчеса. Бой в полусреднем весе, который был рассчитан на 10 раундов, открывал вечер бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). В начале поединка казахстанец нанес сопернику рассечение над левым глазом, из-за которого врачи осматривали американца перед четвертой трехминуткой. В итоге в пятом раунде после еще одного осмотра рефери остановил бой и присудил нашему соотечественнику победу техническим нокаутом.

Для 28-летнего Елеусинова эта победа стала 9-й (5 из них нокау­том) в 9 боях. После этого боя Данияр взлетел со 150-го на 76-е место в рейтинге BoxRec, поднявшись на 74 позиции. Всего в данном рейтинге полусредневесов представлены 2 154 боксера. Лидирует в нем чемпион WBO американец Теренс Кроуфорд, опережающий соотечественника Эррола Спенса, владеющего титулами WBC и IBF. Третьим идет чемпион WBA (Super) – легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо.

Защитил свои титулы по версиям WBO Global, WBC Asia и WBA Inter-Сontinental во втором среднем весе казахстанец Айдос Ербосын­улы, который победил венесуэльца Омара Гарсию. Поединок в формате 10 раундов завершился в 8-м. Для нашего 27-летнего соотечественника эта победа стала 13-й (8-м нокаутом) в 13 боях.

Также одержал вторую победу в профессиональной карьере и казахстанский боксер Ержан Ордабаев. Он выступал в Краснодарском крае (Россия) в рамках второго полулегкого веса. Бой был рассчитан на 6 раундов, но завершился во 2-м техническим нокаутом. Для казахстанца эта победа стала второй в двух боях в профи, оба из которых он завершил досрочно. Его соперником выступал россиянин Александр Салтыков, который провел 73-й поединок на профи-ринге.

А теперь о главной звезде нашего бокса. Как стало известно, чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) свой следующий бой проведет в марте 2020 года. Об этом заявил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который с нынешнего года сотрудничает с GGG. По его словам, наи­более вероятным соперником казахстанца станет поляк Камил Шеремета (21-0, 5 КО). Их поединок санкционировала Международная федерация бокса (IBF). Для Головкина предстоящий бой станет первой защитой титула IBF, который он завоевал 5 октября в Нью-Йорке (США), когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

В это же время авторитетный журнал о боксе The Ring объявил имена кандидатов на свои ежегодные награды, среди них оказался наш соотечественник. В число номинантов на звание «Лучший молодой боксер года» вошел 21-летний казахстанец Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО), владеющий титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе. В уходящем году он провел 5 боев и во всех одержал победы, завершив 4 из них досрочно. Конкуренцию казахстанцу за награду составят узбек Исраил Мадримов, британец Даниэль Дюбуа, американец Джарон Эннис и Вирджил Ортис-младший из США.

Кроме того, на звание «Бой года» претендует поединок казахстанца Геннадия Головкина против украинца Сергея Деревянченко. Также в число номинантов вошли следующие бои: Наоя Иноуэ – Нонито Донэр, Мэнни Пакьяо – Кит Турман, Эррол Спенс – Шон Портер и Джош Тейлор – Реджис Прогрейс.

Претендентами на звание «Боксер года» по итогам 2019 года стали Сауль «Канело» Альварес, Наоя Иноуэ, Мэнни Пакьяо, Эррол Спенс и Джош Тейлор.

За приз «Нокаут года» соревнуются нокауты в поединках Сауль Альварес – Сергей Ковалев, Дерек Чисора – Артур Шпилька, Верджил Ортис – Маурисио Эррера, Деонтей Уайлдер – Доминик Бризил и Деонтей Уайлдер – Луис Ортис.

Из мира большого бокса отметим еще несколько событий. Так, в воскресенье американец Джермелл Чарло одержал досрочную победу над своим соотечественником Тони Харрисоном в бою-реванше в первом среднем весе и вернул себе титул чемпиона мира по версии WBC. Предыдущий их поединок закончился большим скандалом, так как судьи, несмотря на явное превосходство Джермелла, неожиданно тогда отдали победу Тони. В этот раз Чарло не стал искушать судьбу и из 12 запланированных раундов уложился в 11, при этом он трижды отправил в нокдаун Харрисона.

Еще одним скандалом обернулся воскресный бой бывшего чемпиона мира в среднем весе американеца Дэниэла Джейкобса (он когда-то уступил Головкину), который одержал досрочную победу над мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Бой был рассчитан на 12 раундов, но закончился после 5-го, так как Чавес отказался от продолжения, сославшись на перелом руки. Подобная остановка боя вызвала недовольство трибун. Фанаты начали бросать посторонние предметы в сторону ринга и громко гудеть. Также они стали освистывать Чавеса, вынудив того покинуть ринг без интервью. Исходом поединка был разочарован и отец мексиканца, знаменитый в прошлом файтер Хулио Сезар Чавес-старший, не скрывавший своих эмоций.