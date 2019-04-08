Много или мало: Геннадию Головкину – 37

Второй понедельник апреля 2019 года окажется для казахстанских поклонников бокса не самым обычным днем. 8 апреля появился на свет Геннадий Головкин. Человек-эпоха, передает Sports.kz.
GGG исполняется 37. Много это или мало? Для профессионального спортсмена, которому необходимо постоянно находиться на пике своих возможностей и сохранять оптимальную физическую форму, – безусловно, немало. Уникумы, подобные Бернарду Хопкинсу, рождаются далеко не часто, и обычно к этому возрасту единоборцы находятся уже на спаде, если не завершили еще к тому времени активные выступления. Однако Геннадий Головкин в свои 37 еще только готовится начать новый этап своей профессиональной карьеры. И очень важный.
Не так давно самый успешный казахстанский боксер-профи заключил соглашение со стриминговым сервисом DAZN, по условиям которого должен будет провести в ближайшие три года шесть боев. Однако вовсе не с кем попало – согласно контракта, Головкин получит за каждый бой восьмизначные суммы, а в общей сложности по итогам выполнения обязательств по трудовому договору ему должно быть выплачено более 100 миллионов американских долларов. Конечно, Геннадию позволят выйти в квадрат ринга только с тем оппонентом, поединок с которым будет вполне стоить затраченных на соперников средств и хорошо окупится. Да, такие потенциальные визави для нокаутера из Казахстана на дороге не валяются. И все же в природе они существуют. А некоторые даже вроде бы как на словах и не прочь испытать свои силы и таланты в эпическом сражении с великим и ужасным Головкиным.
Однако есть одно "но" – время. И оно работает сейчас не на казахстанского панчера. Каждый новый день (в том числе и тот, в который Геннадий Геннадьевич отпразднует собственное 37-летие) пусть немного, но все же приближает нашего боксера к спортивной старости и выходу на пенсию. И чем старше оказывается GGG, тем менее он должен становиться, по идее, опасным для своих вероятных соперников. Все более чем просто. Потому и не рвутся они в бой в июне – лучше пока посмотреть, как себя проявит казахстанец в планируемом на этот месяц бою. Тогда уже и можно будет более-менее объективно прикидывать собственные шансы.
Осознает ли все это сам Головкин? Безусловно. Более того, в DAZN тоже сидят далеко не простаки, и грамотно оценить сложившуюся ситуацию эти люди вполне в состоянии. Потому и не нагнетается сейчас обстановка, никто GGG с выбором оппонента не торопит, хотя до обозначенного срока дебюта Геннадия на этой стриминговой платформе остается всего-навсего два месяца. Широкая общественность не знает, конечно, всех нюансов подписанного между сторонами контракта, а глава GGG Promotions, необходимо отдать ему должное, успел стать за время, проведенное за океаном, достаточно опытным и терпеливым переговорщиком.
Головкин и сам понимает, что гнаться за лаврами Хопкинса ему смысла нет, а значит, времени до завершения боксерской карьеры у казахстанца остается не так уж и много. Размениваться на неизвестных боксеров не стоит вообще. Нужно удостаивать чести выйти с собой в ринг только тех оппонентов, бои с которыми можно войти в историю мирового профи бокса.
GGG исполняется 37. Много это или мало? Для профессионального спортсмена, которому необходимо постоянно находиться на пике своих возможностей и сохранять оптимальную физическую форму, – безусловно, немало. Уникумы, подобные Бернарду Хопкинсу, рождаются далеко не часто, и обычно к этому возрасту единоборцы находятся уже на спаде, если не завершили еще к тому времени активные выступления. Однако Геннадий Головкин в свои 37 еще только готовится начать новый этап своей профессиональной карьеры. И очень важный.
Не так давно самый успешный казахстанский боксер-профи заключил соглашение со стриминговым сервисом DAZN, по условиям которого должен будет провести в ближайшие три года шесть боев. Однако вовсе не с кем попало – согласно контракта, Головкин получит за каждый бой восьмизначные суммы, а в общей сложности по итогам выполнения обязательств по трудовому договору ему должно быть выплачено более 100 миллионов американских долларов. Конечно, Геннадию позволят выйти в квадрат ринга только с тем оппонентом, поединок с которым будет вполне стоить затраченных на соперников средств и хорошо окупится. Да, такие потенциальные визави для нокаутера из Казахстана на дороге не валяются. И все же в природе они существуют. А некоторые даже вроде бы как на словах и не прочь испытать свои силы и таланты в эпическом сражении с великим и ужасным Головкиным.
Однако есть одно "но" – время. И оно работает сейчас не на казахстанского панчера. Каждый новый день (в том числе и тот, в который Геннадий Геннадьевич отпразднует собственное 37-летие) пусть немного, но все же приближает нашего боксера к спортивной старости и выходу на пенсию. И чем старше оказывается GGG, тем менее он должен становиться, по идее, опасным для своих вероятных соперников. Все более чем просто. Потому и не рвутся они в бой в июне – лучше пока посмотреть, как себя проявит казахстанец в планируемом на этот месяц бою. Тогда уже и можно будет более-менее объективно прикидывать собственные шансы.
Осознает ли все это сам Головкин? Безусловно. Более того, в DAZN тоже сидят далеко не простаки, и грамотно оценить сложившуюся ситуацию эти люди вполне в состоянии. Потому и не нагнетается сейчас обстановка, никто GGG с выбором оппонента не торопит, хотя до обозначенного срока дебюта Геннадия на этой стриминговой платформе остается всего-навсего два месяца. Широкая общественность не знает, конечно, всех нюансов подписанного между сторонами контракта, а глава GGG Promotions, необходимо отдать ему должное, успел стать за время, проведенное за океаном, достаточно опытным и терпеливым переговорщиком.
Головкин и сам понимает, что гнаться за лаврами Хопкинса ему смысла нет, а значит, времени до завершения боксерской карьеры у казахстанца остается не так уж и много. Размениваться на неизвестных боксеров не стоит вообще. Нужно удостаивать чести выйти с собой в ринг только тех оппонентов, бои с которыми можно войти в историю мирового профи бокса.