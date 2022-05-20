Много ли в Казахстане уклонистов от службы в армии

Здравствуй, юность в сапогах

Служба в армии по-своему испытание – воли, мужественности, терпения. Кто-то с гордостью идет проходить эту школу жизни, а кто-то готов превратиться в беглеца. О том, как обстоят дела у молодежи с готовностью отдать долг Родине, мы поговорили с заместителем начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК полковником Азаматом Дусимовым.

– Азамат Хабибулович, расскажите подробнее о запущенном в 2021 году пилотном проекте «Цифровой местный орган военного управления». Что входило в комплекс мер? Действует ли он до сих пор и насколько был эффективен?

– Пилотный проект «Цифровой местный орган военного управления», реализованный в течение 2020–2021 годов, стал ответом на слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева, прозвучавшие в его Послании народу Казахстана, о том, что в современном мире одним из главных факторов конкурентоспособности является глубинная цифровизация, исключающая дублирование, неэффективные затраты и бюрократию.

Практической реализации проекта предшествовала большая аналитическая работа по всем направлениям деятельности местных органов военного управления. Основной целью явилось получение единой информационной среды с возможностью мониторинга каждого гражданина (военнообязанного и призывника), рост эффективности системы воинского учета, повышение качества и доступности государственных услуг, построение системы, в центре которой находятся гражданин и информация о нем.

Модификация базы данных Министерства обороны РК и ее интеграция с информационными системами других государственных органов позволила охватить мужское население страны в возрасте от 16 до 60 лет; создать электронные учетные карточки (профайл) на каждого военнообязанного и призывника с данными о регистрации места жительства, состоянии здоровья, образовании, нахождении на диспансерных учетах, наличии (отсутствии) судимости, а также месте работы; получать данные о зарегистрированных транспортных средствах и их техническом состоянии.

Кроме того, в рамках цифровизации и автоматизации деятельности местных органов военного управления запущено оповещение граждан посредством SMS через службу 1414; включение в личные кабинеты пользователей mgov и egov сведений о воинском учете; созданы официальные аккаунты каждого местного органа военного управления и электронные почтовые ящики на сервере mod.gov.kz для обеспечения обратной связи с населением. При этом оказание государственных услуг перешло только в электронный формат.

В пилоте было налажено взаимодействие с министерствами труда и социальной защиты населения, юстиции, здравоохранения, образования и науки, внутренних дел и индустрии и инфраструктурного развития. Теперь посредством портала электронного правительства граждане могут заказать 11 онлайн-услуг, в том числе постановку и снятие с воинского учета, отсрочку и освобождение от призыва, получение приписного свидетельства, военного билета или его дубликата.

Процесс цифровизации и автоматизации деятельности местных органов военного управления продолжается, планируется предусмотреть сокращение ряда оказываемых государственных услуг, в том числе, по постановке и снятию с воинского учета при перемене местожительства.

– Давайте перейдем тогда к более насущным вопросам. Сейчас в разгаре весенний призыв. Как часто Вы регистрируете факты уклонения граждан призывного возраста от службы в казахстанской армии?

– Ежегодно от прохождения призывной и медицинской комиссии уклоняются более 35 тысяч человек. Причин у этого явления всегда несколько. Во-первых, внешняя миграция – с началом призывной кампании более 10 000 граждан призывного возраста по различным причинам – обучение, лечение, работа – беспрепятственно пересекают государственную границу и находятся на территории иностранных государств, например, в Российской Федерации, Республике Узбекистан, Южной Корее, до завершения призыва.

Во-вторых, внутренняя миграция – ежегодно более 25 000 граждан призывного возраста выезжают в другие регионы республики или меняют местожительство без снятия с воинского учета. Таких беглецов мы подаем в розыск.

Причиной уклонения от призыва могут стать также необоснованные жалобы на состояние здоровья при прохождении медицинского освидетельствования – призывники идут на любые ухищрения, чтобы «откосить» от службы.

Дабы пресечь подобное, с нашей стороны регулярно проводится масштабная разъяснительная работа с населением в открытом формате, когда призывники, их родители, журналисты, представители общественности могут обратиться за любой информацией и получить ответы. Понять родителей можно, они волнуются за своих сыновей, а потому мы готовы побеседовать с каждым обратившимся, разъяснить, как проходят комиссия, распределение, что в себе заключает несение службы.

Наша задача не просто отчитаться за успешно проведенную кампанию, мы хотим донести до населения важность прохождения воинской службы для самого человека, общества и государства. Как бы высокопарно это ни звучало, каждый военнослужащий срочной службы – это опора государства, он вносит свой вклад в обеспечение безопасности нашего общества. И каждый должен понимать необходимость исполнения мужского долга – защиты и охраны своего дома, своего Отечества.

Армия – это не просто служба. Это и крепкая дружба, братство, и работа в команде, когда нужно сообща, в критических ситуациях на учениях, вместе выполнять команды, быстро думать и реагировать. Да и технические навыки, умение владеть оружием, управлять сложной военной техникой будут полезны в последующем.

– И все же, на беседах и разъяснениях дело не заканчивается. Наверняка, к работе с уклонистами подключены и военкоматы?

– Многие абсолютно неверно видят роль местных органов военного управления в борьбе с уклонистами. Согласно статье 30 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих», граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны явиться по повестке местного органа военного управления в призывную комиссию. Повестка вручается гражданину лично должностными лицами местных органов военного управления или по месту работы (учебы) руководителем организации под роспись. В случае невозможности вручить повестку гражданину лично обеспечение его прибытия возлагается на соответствующий орган внутренних дел.

Указанная норма предусмотрена подпунктом 15 статьи 5 Закона «Об органах внутренних дел». В соответствии с законодательством Республики Казахстан в пределах возложенных задач они осуществляют розыск. В то же время, в соответствии с подпунктом 1 статьи 4 Закона «Об органах внутренних дел» в целях обеспечения общественной безопасности на них возложены и задачи по профилактике правонарушений.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 17 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» акимы района, города областного значения, поселка, села, сельского округа, а также руководители организаций, в которых работают военнообязанные и призывники, в пределах своей компетенции обязаны оповещать военнообязанных и призывников о вызове их в местные органы военного управления. Они также должны обеспечить доставку граждан из других местностей в призывные (сборные) пункты при проведении приписки допризывников и призыве граждан на воинскую службу.

Стоит отметить, что существует понятие «розыскные мероприятия», то есть розыск призывников, уклоняющихся от призывной и медицинской комиссии. Согласно действующему законодательству, на местные органы военного управления возложено ведение воинского учета, в том числе оповещение граждан о призыве на срочную воинскую службу, призыве офицеров запаса, на воинские сборы, приписка к призывным участкам, обучение по военно-техническим и иным специальностям на безвозмездной основе. Указанные мероприятия проводятся в течение года, а не только в период призывных кампаний.

Ну и, безусловно, нет такого, что уклонистом считается каждый, не явившийся вовремя на призывной пункт. Есть уважительные причины неявки граждан, например, заболевание или травма, связанные с утратой трудоспособности; смерть или болезнь близкого родственника, нуждающегося в посторонней помощи, не находящегося на полном государственном обеспечении, требующего ухода со стороны призываемого лица. Сюда же относятся и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера: землетрясение, сель, наводнение, пожар, лишившие гражданина возможности прибыть лично. Но, конечно, в случае неявки веры на слово нет – причины должны быть подтверждены документально.

Если же исходить из причин, которыми молодежь обосновывает свое нежелание служить, то чаще всего, по словам самих же уклонистов, это отсутствие мотивации. Проще говоря, молодые люди воспринимают срочную службу как обременительную обязанность, не дающую никаких привилегий.

– А, может, дело все же в боязни той же дедовщины?

– В наши дни дедовщина как негативное явление изжила себя. Сам термин было уместно использовать, когда период срочной службы составлял 24 месяца. Сейчас же солдаты служат только один год, а сама служба в воинских частях построена по принципу «одного призыва», то есть пока не отслужат одни, другие не прибывают.

Конечно, не бывает все гладко. Воинский коллектив – это закрытое сообщество, в котором сосуществуют ребята с разным уровнем воспитания, мышления и образования, встречаются среди них и педагогически запущенные. Бывает сложно, а зачастую практически невозможно за один год срочной службы кардинально перевоспитать молодого человека, уберечь его от нарушений и избежать происшествий. Тем не менее командиры к этому стремятся. Любой мелкий конфликт между военнослужащими не остается без внимания, по каждому факту проводятся разбирательства, принимаются соответствующие меры реагирования к нарушителям и самим командирам.

Профилактика правонарушений и поддержание уставного порядка в войсках являются одними из приоритетных направлений деятельности руководства Министерства обороны, которые строятся на принципах нулевой терпимости к нарушениям и неотвратимости наказания. В результате совместно проводимой с органами военной прокуратуры и полиции профилактической работы за прошедшие годы в Вооруженных силах Республики Казахстан воинская преступность снизилась почти втрое.

Каждое допущенное правонарушение рассматривается как серьезное происшествие с принятием безотлагательных мер реагирования, в том числе организационно-кадрового характера. Ответственность за состояние воинской дисциплины в подразделениях и частях несут все непосредственные и прямые командиры и начальники.

В целях мониторинга морально-психологического состояния личного состава проводятся индивидуально-воспитательная работа, социологические и анонимные опросы, а для обеспечения контроля военнослужащих применяются системы «Жауынгерлік дос», «Напарник», «Пирамида». Тут же приходит на помощь и цифровизация: в казармах установлены камеры видеонаблюдения, размещены телефоны доверия, налажена обратная связь между солдатами и их родителями.

Есть у нас и практика офицерских собраний, советов сержантов, войсковых психологов, имеются службы по работе с членами семей военнослужащих, ветеранские и молодежные организации. Все новое мы берем на вооружение: активно используются современные формы и методы работы с личным составом, в том числе технология критического мышления и методика кейс-стади, где на реальных примерах рассматриваются ошибки и упущения.

Воинские части в буквальном смысле открыты для контакта: проводятся публично и с участием членов семей военнослужащих дни открытых дверей, вечера вопросов и ответов, часы прокурора, выездные суды.

Для сохранения жизни и здоровья личного состава разработана и реализуется внутриведомственная Программа минимизации рисков и предупреждения чрезвычайных ситуаций. В главном управлении военной полиции ВС РК и в органах военного управления введены штатные подразделения по обеспечению безопасности воинской службы и охраны труда.

– А если, допустим, парень не хочет служить на общих, так скажем, основаниях, но бегать от военкомов желания нет. Возможна ли альтернатива?

– Альтернатива есть. В соответствии с Законом «О воинской службе и статусе военнослужащих» призывники в возрасте от 24 до 27 лет могут пройти военную подготовку в филиалах Республиканского государственного казенного предприятия «Военно-технические школы» МО РК на платной основе, что также дает государству возможность увеличить количество военно-обученного резерва.

Выпускники школы не подлежат призыву на срочную службу. Срок обучения – 40 суток, стоимость – 263 318 тенге, куда входит стоимость трехразового горячего питания, обмундирования, расходы за учебный процесс (проведение учебных стрельб и обеспечение горюче-смазочными материалами), проживание в казарме.

Обучаться могут военнообязанные, имеющие военный билет, а также ранее не прошедшие военную подготовку. Подобный формат прохождения службы является государственной услугой, получить которую можно, обратившись в филиал Государственной корпорации «Правительство для граждан» или портал «Электронного правительства». Необходимо подать заявление установленного образца и приложить необходимые документы по перечню.