​Много поводов для гордости

Недавно мы все стали свидетелями запуска новых индустриальных предприятий в ходе телемос­та с участием Президента. Мне запомнились слова Нурсултана Абишевича о том, что только Казахстан сегодня столь масштабно строит новые крупные производственные комплексы. Это наш ответ глобальному кризису, который дестабилизировал немало стран, породил войны, многие, в том числе благополучные государства вынудил «затягивать пояса». Колоссальны успехи нашего Казахстана и на международной арене. В юбилейный год республика избрана в Совет Безопасности ООН.

Хочется отметить и наши достижения в образовании и здравоохранении, жилищном строительстве, благоустройстве городов и поселков. Впечатляет укрепление наших Вооруженных сил. В знаменательный юбилей у нас множество поводов для гордости за страну, устремленную к новым свершениям.